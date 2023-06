Výbuch přehrady je teroristický útok režírovaný Ukrajinci, řekl Šojgu

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že při posledních ukrajinských útocích bylo zabito 71 ruských vojáků, zničeno 15 ruských tanků a devět obrněných vozidel. Šojgu také označil výbuch přehrady za "teroristický útok" a tvrdí, že Ukrajina vyhodila přehradu do povětří, aby zabránila ruskému útoku v oblasti a mohla přemístit jednotky do Chersonu.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov už dříve uvedl, že jde o reakci na neúspěšnou protiofenzívu a snahu připravit o vodu poloostrov Krym. Podle Peskova "má tato sabotáž potenciál způsobit velmi vážné následky pro desítky tisíc obyvatel regionu, pro životní prostředí a následky další povahy, které zatím nemusí být známy," uvedl podle agentury TASS.

Mluvčí Kremlu je přesvědčen, že jedním z cílů tohoto "sabotážního aktu" bylo připravit Krym o vodu. "Hladina vody v nádrži klesá, a proto se drasticky snižuje přívod vody do (severokrymského) kanálu," dodal.

O zničení přehrady informoval prostřednictvím twitteru také poradce ukrajinského resortu zahraničí Anton Gerashchenko. Prezident Volodymyr Zelenskyj podle něj svolá mimořádné zasedání Rady národní bezpečnosti Ukrajiny kvůli výbuchu hráze. „Kachovská vodní elektrárna je spodním a posledním stupněm dněperských vodních elektráren, která se nachází pět kilometrů od města Nová Kachovka v Chersonské oblasti. Její zničení může vést k úmrtí milionů lidí,“ popsal Cherashchenko.

Ukrajinské ministerstvo vnitra na sociální síti Telegram upozornilo obyvatele, ať vypnou veškeré elektrické spotřebiče, vezmou si doklady a nejnutnější věci a postarají se o své blízké a domácí zvířata. Vyzývá je, ať se řídí pokyny záchranářů a policie. „Jednotky Národní policie a Státní služby pro mimořádné situace Chersonské oblasti jsou v pohotovosti, aby varovaly a evakuovaly civilní obyvatelstvo z potenciálních záplavových oblastí na pravém břehu Dněpru, konkrétně z obcí Mykolaivka, Olhivka, Lvove, Tyahynka, Ponyativka, Ivanivka, Tokarivka, Prydniprovske, Sadove a části města Cherson – ostrova Korabel,“ píše resort.

Švédský server Cornucopia.se zveřejnil simulaci, na níž ukazuje pravděpodobné zaplavování oblasti. Mezi nimi je značná část Chersonu a řada vesnic. Server citoval také článek 56 Ženevského protokolu. Ten na svých stránkách zveřejnil i Mezinárodní červený kříž: „Stavby a zařízení obsahující nebezpečné síly, zejména přehrady, hráze a jaderné elektrárny, nesmí být předmětem útoku, a to ani v případě, že tyto objekty jsou vojenskými cíli, pokud by takový útok mohl způsobit uvolnění nebezpečných sil a následné těžké ztráty mezi civilním obyvatelstvem. Ostatní vojenské cíle nacházející se na těchto zařízeních nebo v jejich blízkosti nesmí být předmětem útoku, pokud by takový útok mohl způsobit uvolnění nebezpečných sil z těchto děl nebo zařízení a následné těžké ztráty mezi civilním obyvatelstvem.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ráno na twitteru napsal, že zničení vodní elektrárny Kachovka jen potvrzuje celému světu, že je třeba vyhnat okupanty ze všech koutů ukrajinské země. „Nesmí jim zůstat ani jeden metr, protože každý metr využívají k teroru. Jedině vítězství Ukrajiny vrátí bezpečnost. A toto vítězství přijde. Teroristé nebudou schopni zastavit Ukrajinu ani vodou, ani raketami, ani ničím jiným. Všechny služby fungují. Svolal jsem Radu národní bezpečnosti a obrany. Prosím, šiřte pouze oficiální a ověřené informace.“