WHO čelí po odchodu USA velkým problémům. Začala masivně škrtat

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve čtvrtek večer informoval zaměstnance prostřednictvím interního e-mailu o zavedení řady úsporných opatření, která zahrnují zmrazení náboru nových pracovníků, omezení cestovních výdajů a další kroky ke snížení nákladů.

Tedros uvedl, že rozhodnutí Spojených států prohloubilo již tak obtížnou finanční situaci organizace a přineslo značnou nejistotu zaměstnancům. WHO nyní bude schvalovat pouze nezbytné nábory v kritických oblastech a cestování bude omezeno na nejdůležitější mise technické podpory.

Veškeré schůzky musí probíhat virtuálně, s výjimkou výjimečných situací. Další opatření zahrnují omezení výměny IT vybavení, přehodnocení velkých smluv a pozastavení renovací kanceláří a kapitálových investic, pokud nejsou nezbytné pro bezpečnost nebo snížení nákladů.

Generální ředitel také vyzval zaměstnance, aby přispěli návrhy na mobilizaci zdrojů a zvýšení efektivity. „Tato opatření nejsou konečná a další kroky budou oznámeny později,“ uvedl Tedros v e-mailu.

Odborníci však varují, že snížení rozpočtu WHO by mohlo mít negativní dopad na globální zdraví. Fifa Rahman, konzultantka v oblasti globálního zdraví, označila tento krok za „masivní vlastní gól“ Spojených států, které se podle ní mohou stát zranitelnějšími vůči budoucím pandemiím. „Během poslední pandemie měly USA obrovské problémy s dezinformacemi. Bez WHO budou potřebovat spoustu štěstí při zvládání příští krize,“ uvedla Rahman pro server POLITICO.

Ve stejný den oznámil krajně pravicový italský vicepremiér Matteo Salvini návrh zákona, který by umožnil Itálii odstoupit od členství ve WHO. Italská premiérka Giorgia Meloni se zatím k tomuto návrhu nevyjádřila, uvedla agentura AFP.

Rozhodnutí Spojených států odstoupit z WHO bylo jedním z kontroverzních kroků administrativy bývalého prezidenta Donalda Trumpa, která organizaci obviňovala z nedostatečné transparentnosti a selhání při zvládání pandemie covidu-19. Tento krok však kritizovali mnozí odborníci, kteří varovali, že oslabení WHO může ohrozit globální připravenost na budoucí zdravotní krize.