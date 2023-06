Zelenského reakce ve WSJ na Trumpovo prohlášení, že by "ukončil válku do 24 hodin"

Na dotaz od WSJ ohledně dopadu nadcházejících amerických voleb na pomoc Ukrajině a otázky, zda by prezident Zelenskyj do té doby chtěl ukončit válku, odpověděl následovně:

"Samozřejmě bychom chtěli ukončit válku co nejrychleji, bez ohledu na to, jakým způsobem se americká administrativa změní nebo zůstane stejná. Prezident Biden je v současné době prezidentem během války a poskytl nám větší pomoc než prezident Trump. Nicméně musíme také pochopit, že během doby prezidenta Trumpa neprobíhala válka v plném rozsahu a tak nemohu přesně předvídat, jak by se zachoval."

Prezident Zelenskyj vyjádřil své nepochopení ohledně prohlášení Donalda Trumpa, který tvrdil, že by dokázal posadit Vladimira Putina a Zelenského ke jednacímu stolu a ukončit válku během jednoho dne.

"Nerozuměl jsem, proč Donald Trump tvrdil, že by mohl za 24 hodin posadit Putina a mě na jednací stůl a ukončit válku. Měl na to možnost, když byl ve funkci. Bohužel se to nestalo. Ano, v té době problém nebyl tak naléhavý, protože nedošlo k úplné invazi. Nicméně naše území byla okupována," komentoval prezident.

Během nedávných prohlášení bývalý americký prezident Donald Trump vyjádřil názor, že najde způsob, jak ukončit válku na Ukrajině "za 24 hodin". Při dotazu, zda chce, aby Ukrajina vyhrála, se vyhýbal odpovědi a odmítl označit Vladimira Putina za válečného zločince. Trump také naznačil, že Spojené státy poskytují Ukrajině příliš mnoho zbraní.

Floridský guvernér Ron DeSantis, který je považován za hlavního vyzyvatele Donalda Trumpa o republikánskou nominaci, uvedl, že Trump přeháněl, když komnetoval ukončení války na Ukrajině "za 24 hodin", ale současně označil tento přístup za "správný instinkt".