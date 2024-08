Žádná varování ani pokyny. Rusové prchají z pohraničí bez majetku, ale mohou jít kopat zákopy u Kurska

Zatímco z některých okresů Kurské oblasti odešly tisíce lidí, řada z nich zůstala ve svých domovech. „Rusko nechalo v Sudži, Kurské oblasti, řadu svých občanů, aniž by je evakuovalo nebo jim to doporučilo, tvrdí místní obyvatelé. Mnoho lidí, včetně dětí, zůstává ve městě,“ uvedlo na sociální síti X ukrajinské ministerstvo zahraničí.

„Ukrajinští obránci přebírají zodpovědnost za jejich bezpečnost a poskytují humanitární podporu,“ dodal resort u sdíleného videa, na kterém ukrajinští vojáci předávají občanům humanitární pomoc ve formě krabic s jídlem a pitné vody.

Generální štáb ukrajinských sil podle ministerstva zahraniční potvrdil, že „Sudža je pod ukrajinskou kontrolou“. „Nicméně Ukrajina nemá zájem o zabírání cizí země; primárním cílem v Kurské oblast je prevence dalších ruských útoků pocházejících z této oblasti,“ poznamenal resort.

Lidé v Sudži mají strach

Místní Rusové už na začátku ukrajinského vpádu žádali úřady, a prezidenta Vladimira Putina především, o pomoc. „Zůstali jsme sami s dětmi, bez místa, kam bychom mohli jít, bez náhrady, bez peněz. Utekli jsme jen s oblečením na zádech,“ vylíčila jedna z místních žen podle americké stanice CNN.

Čtyřiatřicetiletý Oleg musel nechat část rodiny v Sudži, když se evakuoval. „Nemyslel jsem si, že je to tak vážné. Pak jsem šel pracovat do sousedního regionu. Když jsem se blížil, začal jsem číst o tom, co se tam děje, že ukrajinská vojska už postoupila a protlačila se přes hranice. Otočil jsem se a vrátil se pro rodinu,“ nastínil podle serveru Mediazona.

„Všechny naše věci jsou stále na místě. Viděl jsem video, na kterém je vidět dům vedle mého – a zůstaly z něj jen základy. Nevím, co se stalo s mým domem, na videu to zachyceno nebylo. Moje teta a bratr zůstali v Sudži,“ dodal Oleg.

Čtyřiačtyřicetiletý Ivan zkritizoval ruské úřady za nečinnost. „Odtamtud nemůžete odejít – město je pod palbou. Nikdo nikoho neevakuuje – to jsou informace. Na videích je vidět, že už je tam spousta rozstřílených civilních aut, a vypadá to, že ve městě není žádná armáda,“ vylíčil.

„Celkově to vypadá, jako by město bylo ponecháno napospas osudu – žijte si, jak chcete. Ale pořád tu není žádná komunikace … Budou sedět ve sklepích, nikam nepůjdou – to je všechno, dokud nepřijde naše chrabrá ruská armáda a nesmaže město z povrchu zemského,“ zdůraznil Ivan.

Třiatřicetiletý Ljubov nechal všechen svůj majetek za sebou. „Žádná organizovaná evakuace neproběhla, nebyla žádná vyrozumění. … Domov už nepřipadá v úvahu. Nechali jsme tam veškerý svůj majetek. Nechali jsme tu i naše domácí mazlíčky s tím, že se vrátíme. Nyní pokračuje dělostřelecké a tankové ostřelování; nepřátelské jednotky sedí na lesních pasekách a střílejí na přijíždějící auta; silnice a pole jsou zaminovány,“ popsal.

„Místní obyvatelé, kteří stejně jako my všeho nechali a utekli, se snaží vrátit, aby získali alespoň něco, nebo možná evakuovali zbývající příbuzné, protože tam stále žijí obyvatelé,“ doplnil Ljubov.

Jednatřicetiletá Jana se prý sotva dostala ven ze Sudži. „Když jsme odjížděli, jedno okno v dětském pokoji už bylo vyfouknuté. Vůbec se to neuklidnilo. Ještě v deset hodin dopoledne bušily Grady a rakety. Ozývala se rána za ranou a pod těmito ranami jsme odcházeli se dvěma dětmi. Všichni byli vyděšení,“ vylíčila.

„Odjeli jsme do Kurska, byli jsme úplně sami. V Sudži už nemáme žádné příbuzné, nevíme, co se tam děje. Není tam žádná komunikace,“ vyprávěla Jana.

Někteří zůstali, jiní můžou kopat zákopy

Podle gubernátora Kurské oblasti Alexeje Smirnova dostalo příkaz k evakuaci asi 180 tisíc obyvatel oblasti, 121 tisíc z nich své domovy skutečně opustilo, jak uvádí server ABC News. Zůstaly tedy desítky tisíc lidí, z nichž část v současné chvíli mají na starosti ukrajinské úřady.

Ruské pracovní portály mezitím nabízejí pozice pro kopání zákopů v Kurské oblasti, protože „ukrajinské síly se v ruském pohraničí stále více prosazují,“ napsal server Kyiv Independent s odvoláním na informace CNN.

V inzerátech stojí poptávka po „všeobecných pracovnících“, kteří jsou schopni kopat opevnění. Mzdové sazby se pohybují v rozmezí 150-371 tisíc rublů, což je v přepočtu 36-90 tisíc korun. Nejnovější zprávy hovoří také o tom, že ruský personál kope zákopy v blízkosti Kurské jaderné elektrárny „v rámci příprav na postup Ukrajiny“.

„Řídce obsazená a vybavená pohraniční opevnění se ukázala jako nedostatečná k zabránění ukrajinských zisků na počátku ukrajinského vpádu do Kurské oblasti a ruské vojenské velení pravděpodobně dospěje k závěru, že bude zapotřebí dalšího nasazení lidské síly a vybavení na mezinárodní hranici,“ napsal Institut pro studium války (ISW) v nedělní analýze.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu ocenil „dobrý postup“ ukrajinských sil v ruské Kurské oblasti. Podle jeho slov Kyjev při této operaci dosahuje svého strategického cíle. Uvedl to server Ukrajinska pravda.

Kurská oblast je v centru pozornosti od 6. srpna, kdy na její území vtrhly ukrajinské ozbrojené síly. Od minulého pátku zde platí režim mimořádné situace na federální úrovni. Jedná se o největší ukrajinskou přeshraniční operaci od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Velký šum od médií i úřadů

Lidé často vůbec nevědí, co mají dělat, protože jim úřady ani média takové informace zkrátka nepředají. Ruské ministerstvo obrany už několikrát tvrdilo, že ukrajinská armáda ustoupila nebo se jí podařilo porazit. Tyto zprávy ale postupně mazalo, protože se ukázaly jako nepravdivé. Na jedno z těchto smazaných tvrzení poukázal nezávislý server Meduza.

Podle dostupných informací už Ukrajinci Sudžu dobyli. „Odjeli jsme s tím, že se druhý den vrátíme, protože nás nikdo před ničím nevaroval. Jen ve spodním prádle. Všechno je opuštěné. Nic tam není. Nikdo nic neříká. Potkáváme Sujana v ulicích Kurska a všichni jsou v šoku, protože správa nikoho před ničím nevarovala. Nic nebylo připraveno,“ vylíčil jeden z obyvatel Sudži anonymně pro Mediazonu.

„Armáda varovala místní obyvatele, že tady bude nejspíš nepořádek, protože je tu možnost průlomu hranic a z polí vybíhali chochlové s automatickými puškami a stříleli na auta,“ líčil další už na začátku ukrajinského vpádu.

Některé proruské válečné kanály na telegramu popisovaly ruský odpor jako velmi slabý. „Odpor ve městě ve skutečnosti kladou pohraničníci, rozptýlené jednotky ministerstva obrany a policie. Pouze pohraničníci jsou stále ve spojení. Podle všeho nás čekají těžká rozhodnutí a prohlášení. Přímo v osadě probíhá boj,“ prohlásil tehdy kanál Zapiski veteran.

Ukrajinská státní televize ve středu odvysílala reportáž, ve které ukrajinské jednotky sundávají ruskou vlajku ze stožáru na úřední budově ve městě Sudža v Kurské oblasti a nahrazují ji ukrajinskou vlajkou. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že video bylo pořízeno ve středu.

Reportáž zahrnovala záběry trojice ukrajinských vojáků stojících na střeše třípatrové budovy, údajně školy s kolejí, jak stahují ruskou vlajku a volají "Sláva Ukrajině". Na videu byla také vidět kolona shořelých ruských vozidel při vjezdu do Sudže a prázdné ulice s nepoškozenými obchody a úředními budovami.

V pravidelném večerním videovzkazu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval západní partnery, aby umožnili ukrajinské armádě používat zbraně dlouhého doletu k útokům na cíle v Rusku. „Čím odvážnější rozhodnutí partnerů, tím méně toho Putin dokáže,“ řekl.

Kurská oblast je v centru pozornosti od 6. srpna, kdy na její území vtrhly ukrajinské ozbrojené síly. Od minulého pátku zde platí režim mimořádné situace na federální úrovni. Jedná se o největší ukrajinskou přeshraniční operaci od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022.

Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí na setkání s vedením ministerstva obrany stanovil jako cíl „vytlačit nepřítele z našich území“. Prohlásil, že Kyjev podniká ofenzívu „s pomocí svých vládců ze Západu“ s cílem zlepšit si vyjednávací pozice. Putin však zdůraznil, že o jednáních „s lidmi, kteří útočí na civilisty, nemůže být ani řeči“.