Západní rozvědky hlídají vztahy Teherán-Moskva. Íránci se totiž dále sbližují s Putinem

Dnes si íránský prezident Ebrahím Raísí telefonoval se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Podle arabské stanice Al-Arabiya mu vyjádřil plnou podporu v souvislosti se vzpourou velitele wagnerovců Jevgenije Prigožina.

Server rovněž uvedl, že Putinovi telefonoval katarský šejk Tamim bin Hamad Al Thani. Stejně jako íránský prezident vyjádřil ruskému lídrovi podporu.

Teherán vyslovil podporu Ruské federaci už v sobotu. Tehdy si telefonoval ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov s íránským protějškem Hosejnem Amirabdollahjanem. „Vyjádřil podporu právnímu státu ve všech zemích, včetně Ruska – souseda a přítele. Řekl, že je přesvědčen, že Rusko tuto etapu překoná,“ citoval šéfa ruské diplomacie izraelský server Jerusalem Post .

Rusko-íránské vztahy jsou na dobré úrovni. Teherán posílá ruské armádě drony své vlastní výroby, konkrétně jde o stovky kusů, píše Politico . Server zveřejnil vyjádření poskytnuté mluvčím Rady národní bezpečnosti USA, který sdílel informace od zpravodajských služeb týkající se vztahů Teheránu a Moskvy.

Během května Kreml požádal o další dodávky poté, co vyčerpal ty předchozí. „Američtí představitelé mají rovněž informace, že Rusko dostává z Íránu materiál potřebný k vybudování závodu na výrobu dronů uvnitř Ruska, který by mohl být plně funkční začátkem příštího roku,“ upozornil mluvčí Rady národní bezpečnosti.

Podle dostupných údajů má tato továrna zvládnout vyrobit nejméně 6 000 kusů bezpilotních letounů pro válku na Ukrajině. „Rusko zároveň nabídlo Íránu ‚bezprecedentní‘ obrannou spolupráci,“ dodal Kirby.

Zdůraznil, že se jedná o plnohodnotné obranné partnerství škodlivé nejen pro Ukrajinu, ale také sousedy Íránu a mezinárodní společenství. „Nadále využíváme všechny nástroje, které máme k dispozici, abychom tyto aktivity odhalili a narušili, včetně toho, že se o ně podělíme s veřejností – a jsme připraveni udělat více,“ ubezpečil mluvčí.

Spojené státy jsou podle Kirbyho připravené uvalovat sankce na subjekty zapojené do transferu íránského vojenského vybavení do Ruska pro použití na Ukrajině. „Aktéři jako Írán chtějí, aby takové chování bylo tajné. Mi si na to veřejně posvítíme, abychom dali Íránu najevo, že víme, co přesně dělají, a abychom na Írán vytvořili tlak na mezinárodní úrovni, protože jsme na jeho jednání upozornili ostatní země,“ řekl serveru Politico americký úředník, kterému byla poskytnuta anonymita z důvodu prozrazování citlivých interních informací.