ROZHOVOR | Turek by měl Starostům poděkovat za kampaň, kterou pro něj odvedli, říká politický konzultant pro EZ

Jak moc Danuše Nerudová pomohla svou negativní kampaní úspěchu Filipa Turka? A jak moc to ublížilo jí samotné? Přece jen, pan Turek nebyl až tak dobře známý, což paní Nerudová změnila.

Pan Turek by měl určitě STAN poděkovat za kampaň, kterou pro něj odvedli. Z mého pohledu se STAN zcela nepochopitelně pustil do souboje, ze kterého nemohl nic vytěžit, pouze zvýšit známost leadera Přísahy a Motoristů. Tím, že na něj začali reagovat z pozice strany, která sedí ve vládě, legitimizovali pozici pana Turka coby vyzyvatele a dodali mu tolik potřebnou relevanci a dosah.

Okolo pana Turka se vyskytlo hned několik kauz, jednou z nejzávažnějších bylo asi hajlování z okna auta. Myslíte, že mu to v kampani mohlo pomoct, nebo naopak? Přece jen to vyvolalo velmi ostré reakce, které mohly mít nepředvídatelné dopady na mínění voličů.

U stran a kandidátů, kde voliči hlasují více „proti něčemu“, podobné útoky nemají stejný efekt, jako by si jejich původci mohli představovat. Dají se totiž jednoduše zarámovat z pozice kandidáta, na kterého se útočí, jako jasný důkaz, že se jich politický establishment snaží zbavit všemi prostředky, a tedy to mohou vydávat za jasný signál, že jsou pro ně relevantním ohrožením a mají šanci uspět.

Část apatičtějších voličů si určitě řekne něco na způsob „no kdo ví, jak to s tou fotkou bylo“. Jediný, koho tak fotografie se zdviženou pravicí mohly pobouřit, byli lidé, kteří nejspíše o Filipu Turkovi nikdy neslyšeli, nebo o něm naopak slyšeli a byli pevně rozhodnuti, že jej volit nebudou.

Hnutí Přísaha, zdá se, ostrouhalo. Pan Šlachta se opět nedostal k žádné funkci a zůstává tak nadále pouze s mandátem zastupitele. Co mohlo jeho další, jistě bolavý neúspěch zapříčinit?

Já osobně si nemyslím, že by to pan Šlachta vnímal stejně – ale samozřejmě nemohu za něj mluvit. V každých volbách je potřeba mít stanovený nějaký cíl, vůči kterému podřizujete strategii a všechny aspekty kampaně. Z mého pohledu svůj cíl koalice splnila tím, že získala dva mandáty, což je nejspíše o jeden více, než v co doufali.

Kdo je podle vás nejdůležitější součástí voličské základny Motoristů v čele s panem Turkem? Z čeho se tato základna skládá?

To je velmi dobrá otázka. Popravdě jsem ještě podrobná data neviděl, nejspíše se bude jednat převážně o muže, z větších sídel, s maturitou a výše, konzervativnějšího ražení. Je tu ovšem potřeba počítat i se silným efektem osobního brandu Filipa Turka, který mohl k volbám přilákat řadu nevoličů a také lidí, kteří se shodnou na jednom či dvou tématech, ale jinak je může pojit pouze osobnost volebního leadera, který měl silnou mediální prezenci na internetu předtím, než se rozhodl kandidovat. Toto může komplikovat situaci koalice do budoucnosti.

Pomohla mu poměrně vysoká aktivita na sociálních sítích?

Určitě, je to něco, na čem pan Turek pracuje dlouhodobě a teď to pouze zužitkoval.

Namísto toho, aby pan Šlachta pokračoval v „boji proti mocným“, tak se zdá, že se k panu Turkovi primárně přidal v boji proti konci spalovacích motorů. Již ve svém komentáři na našem webu jsem psal, že by tím mohl Přísahu jako takovou „zabít“. Jak se na to díváte vy?

Ano, aktuálně došlo k oslabení étosu Přísahy, to ale nemusí nutně znamenat, že se straně díky spojenectví s Filipem Turkem nepodaří získat více pozornosti v budoucnosti a vlít ji tak novou krev do žil až ve volbách, které budou pro Přísahu stěžejnější.

Uspěje podle vás koalice Přísaha & Motoristé ve volbách do PS 2025?

Evropské volby jsou co do účasti tak i složení kandidujících stran velmi specifickým typem voleb, ve kterých historicky byly schopny uspět subjekty, které se v jiném typu voleb nemají šanci prosadit (tzv. volby druhého řádu). Nemyslím si, že by bylo možno z výsledků cokoliv usuzovat o tom, jak dopadnou volby za více než rok.