Zásobování Německa plynem bude bezproblémové, pokud nenastanou extrémně nízké teploty

"To, že zásobníky plynu jsou zcela naplněné, znamená, že nastupující zimu dobře přečkáme," řekl dnes šéf INES Sebastian Bleschke. Poukázal sice na to, že nedostatek plynu v zimě nelze vyloučit, ale vzhledem k příznivým dlouhodobým předpovědím počasí považuje svaz takový vývoj za krajně nepravděpodobný.

Svaz INES vypracoval tři scénáře pro současnou i nadcházející zimu. Jeden scénář vychází z chladné zimy v roce 2010, druhý z teplé v roce 2020 a třetí pracuje s údaji z roku 2016 jako běžnými teplotami. Pouze při předpovědi s velmi chladnou zimu by Německo mohlo zaznamenat nedostatek plynu a již ke konci ledna by hrozilo vyprázdnění zásobníků. I tato pesimistická varianta ale očekává opětovné rychlé plnění zásobníků pro zimu na přelomu let 2023 a 2024. Obě příznivější prognózy počítají s tím, že německé zásobníky budou v červenci, respektive v srpnu opět plné.

Plnění zásobníků plynu pro další sezonu bude podle INES záviset především na dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG). Německo tento týden ve Wilhelmshavenu zprovoznilo své první přístaviště pro plovoucí terminál na LNG, který by měl připlout v prosinci. Německo také plánuje rychlé zprovoznění tří dalších takových terminálů a na podzim nadcházejícího roku chce uvést do provozu ještě pátý.

Plné zásobníky mají před nastupující zimou i další evropské země včetně Česka. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck ale upozorňuje, že plné zásobníky neznamenají, že Německo má zimu zcela zajištěnou. Podle Habecka je potřeba plynem nadále šetřit, aby země přečkala zimu bezpečně. Cílem je úspora ve výši dvaceti procent. S úsporami počítají i další státy, český ministr průmyslu Jozef Síkela v případě Česka hovoří o 15 procentech.