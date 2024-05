Kolika let se dožívají lidé v EU? Česko je na tom výrazně lépe než Slovensko

Očekávaná délka života je statistický odhad průměrného věku, kterého se mohou dožít lidé narození v určitém roce. Tento údaj je ovlivněn mnoha faktory, včetně úmrtnosti, ekonomického stavu, kriminality, životního prostředí a kvality zdravotní péče.

Pandemie covidu-19 v letech 2020 a 2021 způsobila výrazný pokles očekávané délky života. Zatímco v roce 2019 byla tato hodnota 81,3 let, v roce 2020 klesla na 80,4 let a v roce 2021 na 80,1 let. Od roku 2022 začal tento údaj opět stoupat a loni dosáhl podle prvního odhadu Eurostatu 81,5 roku.

Loni zaznamenalo zlepšení očekávané délky života ve srovnání s rokem 2019 18 unijních států, včetně Slovenska. V šesti zemích tento údaj dosud nedosáhl úrovně z roku 2019, konkrétně v Německu, Estonsku, Řecku, Rakousku, Nizozemsku a Finsku.

Na Slovensku loni očekávaná délka života činila 78,1 roku, což je o 0,3 roku lepší než v roce 2019. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je na horší úrovni pouze Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.

Česká republika má naději na dožití přibližně 80 let. Nejvyšší očekávanou délku života má Španělsko s 84 lety, následováno Itálií a Maltou.