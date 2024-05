GLOSA | Události Petra Nutila: Rusko je stále bez hranic, Česko bez obrany proti propagandě

Ruský vůdce Vladimir Putin po zmanipulovanýcha a nesvobodných volbách při okázalém ceremoniálu v Kremlu zahájil další šestileté období v čele země. Aktuálně Putin vládne Rusku už 24 let 8 měsíců. Hlavně proto, že opozice je kriminalizována a nemůže se účastnit voleb.

Několik dní poté poté Rusko znovu zaútočilo na Ukrajinu i ze severu. V Charkovské oblasti se tak Ukrajinci brání už podruhé během dvou let pozemní ruské invazi. Tento pokus o otevření druhé fronty dle odhadů slouží především o oslabení ukrajinské obrany ve zbytku země, především v Doněcké oblasti. Na zbytek země samozřejmě stále dopadají ruské rakety a zabíjejí civilisty.

Pokud chcimírům ani tenhle vývoj nedokáže otevřít oči, tak pak už asi nic. Nebo možná přece jen něco. Třeba prosté uvědomění si, že rezignací před agresí nezískáte mír, ale otroctví.

Fandům Ruska pravděpodobně nelze navíc doporučit nic jiného, než reálný a dlouhodobý pobyt v Rusku. Z historie víme, že to už leckomu otevřelo oči. Navíc - pokud bychom se k našim dezolátům chovali tak, jak se ruský režim chová ke svým oponentům, asi by byli dost překvapeni, posuďte sami:

Ruské zákony o cenzuře, které mimo jiné kriminalizují „šíření záměrně nepravdivých informací o použití ruských ozbrojených sil“ a stanovily tresty od pokut až po 15 let vězení. K tomu stačí to, co se děje na Ukrajině, označit jako „invazi, útok, válku“ atd.

Dále pak (cituji z Vojenských rozhledů) „.. při sebemenší snaze a projevu nesouhlasu s ruskou prezentací „speciální vojenské operace“ jsou lidé perzekuováni, vůči protestujícím jsou zahajována trestní obvinění a ukládány správní sankce. Za projevy takového nesouhlasu ruská vláda považuje například:

Nošení oblečení v kombinaci modré a žluté barvy nebo mít lak na nehtech v těchto barvách

Výměna cenovek v supermarketech za protiválečné letáky

Komentování nebo kritika války na sociálních sítích, soukromě či veřejně

Zobrazování slov „autocenzura“, „žádná válka“ nebo „za mír“ na veřejnosti

Sundání proválečných transparentů „Z“.

Publikování online o ruských vojenských obětech na Ukrajině

A jak si vedeme my?

Prezident Petr Pavel v rozhovoru s rakouským listem Die Presse vyjádřil názor, že Evropa je na začátku delší konfrontace s Ruskem, která ale nemusí být vojenského rázu. „Chtějí obnovit imperiální velikost Sovětského svazu, včetně jeho sféry vlivu, a říkají to velmi otevřeně. Měli bychom to proto brát vážně. Musíme se připravit na to, že Rusko nebude mírovým partnerem,“ míní Pavel. Moskva už se podle něho v řadě evropských zemí ukázala jako „ničivá síla“, která se snaží šířit propagandu a často i zjevné lži.

Stojí za to poznamenat, že se naše vláda se za dobu výkonu své funkce na budování rezistence proti těmto propagandistickým vlivům zcela vykašlala. Tuhle slabost, neodvahu a politickou nevůli čelit jim považuji za jednu z nejzásadnějších dlouhodobých chyb a budoucích škod na naší demokracii. A nejsem v tom sám, přečtěte si třeba tenhle rozhovor poslancem Exnerem. Nespokojenost s nekonáním vlády začíná probublávat I demokratickou občanskou společností. Takže soudím, že o tom ještě bude dost slyšet.

Závěrem pojďme připomenout, co buď pro Ukrajinu, nebo proti Rusku můžete udělat vy. V ideálním případě můžete přispět libovolnou částkou na zbraně pro Ukrajinu. Protože ať se nám to líbí nebo ne, války se vyhrávají zbraněmi. A ty teď Ukrajinci potřebují ze všeho nejvíc.