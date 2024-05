Poláci trápili obhájce bronzu z Lotyšska, USA si poradily s Němci. Dánové s přehledem přejeli Rakousko

V úvodu duelu mezi Lotyši a Poláky, do kterého za lotyšskou stranu nastoupilo hned šest hokejistů brázdící extraligová kluziště, se pobaltský tým snažil potvrdit roli favorita, ovšem ani Zile, ani Tralmaks ve svých příležitostech neuspěli. Stejně tak mohl ve své akci zakončovat Roberts Bukarts, ale v rozhodném okamžiku se rozhodl ještě přihrávat. Naši severní sousedé pak měli k dispozici první přesilovku, kterou sice nevyužili, i když v ní byl v obrovské šanci Dziubinski, přesto se jako první radovali z gólu právě oni. Událo se tak v 16. minutě, kdy Maciosovo nahození skončilo v brance zásluhou teče Komulse, 1:0 pro Polsko.

Navzdory očividnému natěšení se ze strany Poláků na to, předvést se po dlouhé době na elitní světové scéně, to byli Lotyši, kteří měli střeleckou aktivitu na své straně. Přetavit to ve vyrovnání se jim podařilo ve 23. minutě, kdy polského brankáře překonal dorážející Mamčics, 1:1. Lotyše pak mohl dostat do vedení Abolts, ale neuspěl. Naopak polské fanoušky po druhé v zápase rozradostnil ve 29. minutě Walega, když jeho střelu sice gólman Merzlikins vyrazil před sebe, ale kotouč se za jeho záda následně odrazil od Mamčicse, 2:1.

Následovaly hned dvě lotyšské přesilovky, ale Lotyši se nakonec trefili až při svém oslabení. To běžela 43. minuta, kdy se z protiútoku trefil Abols. Záhy mohl na 3:2 pro Lotyše otočit Jaks, ale zpátky do vedení šli opět Poláci. Na začátku třetí polské branky byla zblokovaná Dziubinského střela, kterou pak za Merzlikinse dopravil Macias, 3:2 pro Polsko. Až po trenérské výzvě se v 53. minutě dostali skóre zpět do vyrovnaného stavu Lotyši zásluhou dorážky Daugavinše. V 55. minutě dostal stav na 4:3 pro Lotyše Richards Bukarts, poslední slovo v základní hrací době ale měli opět houževnatí Poláci, jež na 4:4 vyrovnali zásluhou Bryka, jenž tečoval střelu od modré čáry.

Muselo tak tedy rozhodnout až prodloužení, případně nájezdy. K těm ale nedošlo, jelikož v 64 minutě rozhodl o všem Daugavinš, přestože před tím bylo blízko k překvapivému vítězství Polsko díky příležitostem Pasiuta a Pasa.

Američany v cestě za jasným vítězstvím nad Němci nezlomilo ani nucené střídání gólmanů

Oproti Američanům, v jejichž sestavě stejně jako proti Švédům nastoupil gólman Lyon, Němci provedli ve své brance změnu. Místo Grubauera se tak tentokrát objevil v brankovišti Niederberger. A právě tento německý muž s maskou si připsal první těžký zákrok v zápase, když zneškodnil betonem Caufieldovo zakončení. To Lyon při prvním zakončení Německa sice nezasahoval, ale mohl poděkovat v 7. minutě své tyčce. Hokejisté hvězd a pruhů pak přežili první oslabení bez úhony a proto se tak mohli ve 13. minutě oni sami radovat z vedoucího gólu. Postaral se o něj Tkachuk svou tečí Kesselringovy střely. Přestože následně gólman Niederberger podržel Němce dvěma výtečnými zákroky, na zakončení z 18. minuty už neměl. Tentokrát jej překonal sám Kesselring svým blafákem, 2:0 pro USA.

V úvodu druhého dějství byl blízko ke snížení Kastner, ale ze závaru před brankářem Lyonem nakonec branka nepadla. V této mlýnici se ale americký gólman zranil na ruce a proto tak musel ve 24. minutě být vystřídán Austustinem z michiganské univerzity. Na mezinárodní scéně ho za chvíli přivítal svým brejkem Ehliz, proti němuž nakonec skvěle zakročil betonem. Když byl ale následně na německé straně vyloučen Ugbekile, poznali Němci americkou sílu v početních výhodách. Prakticky krátce po jejím začátku zvýšil na 3:0 Gaudreau. Ausgustineho nepřekonal ani rychlý Peterka. Jakous takous naději vystřelil pro Němce aktivní Ehliz, který se orientoval dokonale v závaru. Jenže ve zbytku zápasu diktovali tempo hry především Američané. Pouhé tři vteřiny před koncem druhé třetiny navýšil americké vedení na 4:1 Hughes.

Naši západní sousedé se ve třetí třetině se už skutečně k ničemu nedostali, naopak umožnili vstřelit další dvě branky, které postupně zaznamenali Zegras a Eyssimont. Američani tak tedy ovládli svůj druhý duel na tomto MS jasně 6:1 a spravili si tak chuť po úvodní porážce se Švédy.

O jasné výhře nad Rakouskem rozhodl svými třemi kanadskými body Dán Blichfeld

Odpolední sobotní duel v pražské O2 Areně sice nabídl opatrný úvod z obou stran, postupem času to ale byli oproti Rakušanům daleko zkušenější Dánové, jejichž výkon šel do stále větších obrátek. Právě jeden z nejzkušenějších Dánů Markus Lauridsen ukončil čekání na gól ve 14. minutě. Když následně chyboval při rozehrávce Marco Rossi, dokázal toho dokonale využít Frederik Strom, 2:0. Rakušanům se sice podařilo snížit v závěru prvního dějství zásluhou Ganhla, jenž svým nahozením od modré čáry překvapil všechny včetně gólmana Dichowa, na víc už se ale v zápase bohužel nezmohli.

Druhá třetina nabídla opět opatrný hokej z obou stran a bylo vidět, že oba týmy chtějí předejít brejkovým příležitostem soupeře. Až minutu a šest vteřin před koncem druhé třetiny vypálil nejaktivnější Dán v tomto zápase Blichfeld, jenž tak svému mužstvu zařídil vedení 3:1.

Když pak ve třetí třetině skóroval ještě Sheel a druhou branku v zápase, ve kterém i jednou asistoval, vstřelil Blichfeld, o vítězství 5:1 nad Rakouskem už nebylo pochyb.

Konečné výsledky hokejového MS v Praze a Ostravě (11.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Rakousko – Dánsko 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 20. Ganahl (Haudum, Rohrer) – 14. M. Lauridsen (Blichfeld, Russell), 17. Storm, 39. Blichfeld (Wejse, O. Lauridsen), 54. Scheel (Bruggisser, Nicholas B. Jensen), 59. Blichfeld (Aagaard, Russell)

Rakousko: Madlener – Zündel, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Stapelfeldt, Brunner – Schneider, T. Raffl, Nissner – Zwerger, Rossi, M. Huber – Ganahl, Rohrer, Haudum – Wukovits, Thaler, P. Huber. Trenér: Bader

Dánsko: Dichow – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Nicholas B. Jensen, Bruggisser, Larsen – Aagaard, Russell, Blichfeld – From, True, Olesen – N. Andersen, Moelgaard, Scheel – Storm, Wejse, Poulsen – Schultz. Trenér: Gath

SKUPINA B (Ostrava):

Polsko – Lotyšsko 4:5 v prodl. (1:0, 1:1, 2:3 – 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Macias (Michalski), 29. Walega (Urbanowicz, Dronia), 48. Macias (Dziubinski), 57. Bryk (Michalski) – 23. Mamčics (Ansons, Indrašis), 43. Abols (Daugavinš), 53. Daugavinš (Zile, Dzierkals), 55. Rihards Bukarts (Robets Bukarts, Batna), 64. Daugavinš (Abols). Rozhodčí: Hribík (ČR), Pearce – Wyonzek (oba Kan.), Fuchs (Švýc.). Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 9109

Polsko: Murray – Ciura, Kolusz, Wajda, Kruczek, Górny, Bryk, Kostek, Dronia – Wronka, Zygmunt, Pasiut – Michalski, Macias, Dziubinski – Fraszko, Pas, Lyszczarczyk – Komorski, Walega, Urbanowicz. Trenér: Kaláber

Lotyšsko: Merzļikins – Jaks, Zile, Čukste, Freibergs, Komuls, Mamčics, Cibulskis – Daugavinš, Dzierkals, Abols – Rihards Bukarts, Robets Bukarts, Batna – Krastenbergs, Ansons, Indrašis – Tralmaks, Gavars, Egle. Trenér: Vitolinš

USA – Německo 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. K. Tkachuk (Kesselring, Leonard), 18. Kesselring (Nelson, Gaudreau), 33. Gaudreau (Boldy, Caufield), 40. L. Hughes (Caufield, Pinto), 51. Zegras (Pinto, Seth Jones), 53. Eyssimont (Kunin, Seth Jones) – 35. Ehliz (Pföderl, Michaelis). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Kaukokari – Nikulainen (oba Fin.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. Diváci: 9109

USA: Lyon (24. Augustine) – Seth Jones, Werenski, L. Hughes, Sanderson, Petry, Vlasic, Kesselring – Boldy, Gaudreau, Nelson – Pinto, Caufield, K. Tkachuk – Zegras, Smith, Farabee - Kunin, Hayes, Eyssimont – Leonard. Trenér: Hynes

Německo: Niederberger – Wissmann, J. Müller, Kälble, M. Müller, Fohrler, Ugbekile – Pföderl, Michaelis, Ehliz – Peterka, Kahun, Tiffels – Fischbuch, Stachowiak, Tuomie – Eder, Kastner, Ehl. Trenér: Kreis