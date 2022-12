Zatímco propaganda věští Evropě mrznutí, řada Rusů sní o plynu

Ten zároveň upozornil, že program plynofikace, který úřady spustily na pokyn prezidenta Vladimira Putina v roce 2021, od začátku ruské invaze na Ukrajinu ustrnul.

Sever.Realii uvádí hned několik příkladů explozí plynových lahví v ruských domovech. Například 4. prosince si sedmašedesátiletý důchodce z Nižněvartovsku na Sibiři koupil desetilitrovou plynovou lahev na zimní rybolov, načež mu doma vybuchla. Zemřelo při tom osm lidí. Tentýž den zahřměla exploze na balkoně obytného domu v Jekatěrinburgu, další den se ozval výbuch plynu v domě v Jaroslavli a dalších městech. Nedlouho před těmito incidenty zemřelo při explozi devět lidí včetně čtyř dětí v Sachalinu, příčinou byla opět plynová lahev na jednom z balkonů, píše server.

Přitom na ostrově Sachalin loni vytěžili 32,2 miliardy metrů krychlových plynu. Podle místního statistického úřadu Sachalinstat během letošního léta se těžba a prodej tamního plynu ve srovnání se stejným obdobím loňského roku více než zdvojnásobily. Podle údajů z konce října letošního roku ovšem plynofikace regionu dosáhla pouze 50 procent. Mnoho obyvatel Sachalinu, stejně jako dalších ruských regionů, si ve snaze ušetřit za elektřinu sami instalují doma plynové lahve, píše Sever.Realii. A to i ve vícepodlažních domech.

Nemají na výběr. "Energetická velmoc" Rusko nevybudovala plynovody do svých měst a vesnic, přibližuje Sever.Realii. I tam, kde už podle něj potrubí je, nemusí být zemní plyn připojen až do kuchyní obytných domů - náklady na jeho zavedení domů jsou pro Rusy s průměrným příjmem příliš vysoké. A i lidé, kteří jsou ochotni si za to zaplatit, musí mnohdy čekat roky, dokud chudé regionální správy nezajistí plynovody do obcí.

Prezident Putin proto vydal pokyn, aby plynárenský operátor vybudoval distribuční síť a zajistil přípojky k hranicím pozemků bez jakýchkoliv nákladů pro budoucí spotřebitele. Na konci loňského roku evidoval operátor přes půl milionů žádostí o tento druh plynofikace, což je čtyřikrát více než v předchozích letech, píše server s odkazem na vicepremiéra Alexandra Novaka. V únoru však Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině a dodatečná plynofikace ruských domů byla odsunuta na druhou, ne-li desátou kolej, podotkl Sever.Realii.

Olga z Velikých Luk v Pskovské oblasti na západě Ruska nyní používá plyn v lahvích, stejný jako explodoval v Nižněvartovsku a na Sachalinu. "Samozřejmě si myslím, že to není bezpečné," říká žena, která čeká na přípojku plynu až k jejímu domu. "Žili jsme v sovětských dobách, a tehdy plynárenské společnosti co půl roku kontrolovaly plynová zařízení a vše bylo bezplatné. Člověk platil za plyn, plyn dodali a jeho cena zahrnovala údržbu zařízení... Tehdy s tím nebyly žádné problémy, ale teď je to na vlastní nebezpečí," dodala.

"Zato úřady slibují, že Evropa teď bez našeho plynu zamrzne," poznamenala Olga, která zároveň konstatovala, že mrznou spíše Rusové. "Tady mrzneme, Evropa nijak zvlášť," nechala se slyšet s tím, že v Evropě panuje mírnější klima než v Rusku. "Země, která těží plyn, by se mohla o své občany postarat. Pravděpodobně se jim nevyplatí se o nás starat, výhodnější je plyn prodávat," dodala.

Obyvatelé malé vsi Kulotino v Novgorodské oblasti žijí s plynem v lahvích už od sovětských dob, stejně jako většina ruského venkova, popisuje Sever.Realii, podle něhož je nyní problém dostat do obce i tento plyn, protože od loňského roku ho přestali dovážet. Obyvatelé vesnice si pro něj musí jezdit sami do 12 kilometrů vzdálené obce. Podle místního obyvatele Borise sice ve vsi začali zavádět plyn, ale většina lidí si ho podle něj nejspíš nebude moci dovolit. Kotel a další výdaje, které přináší zavedení plynu až do domu, podle něj přijdou na více než 100.000 rublů (přibližně 37.000 korun).

Boris rovněž připomněl, že obec na plynových lahvích funguje od 70. let minulého století a úřady se modernizací nikdy nezabývaly. "V sovětských časech nic neslibovali. Říkali, že kolem je dost lesů a dá se topit dřevem. Potom říkali to samé. A teď se najednou pustili do plynofikace. Nejspíš zavedli sankce a není komu prodávat plyn za hranice, tak se rozhodli ho prodávat vlastním (lidem). Není však jisté, jestli bude vytápění plynem levnější. Nevím," dodal Boris.

Další lidé, se kterými hovořili reportéři webu Sever.Realii, si stěžovali na to, že plynofikace se protahuje a připojení plynu od hranic pozemku do jejich domovů je drahé. "Tak vydělávají - hlavní potrubí táhnou zadarmo a za kus do domu si účtují nehorázné sumy," rozhořčil se Alexandr z Leningradské oblasti. Dodávek plynu se nakonec stejně nedočkal, úřady se rozhodly plynové potrubí do jeho vsi vůbec nevést, což zdůvodnily tím, že je příliš složité položit trubky pod železnici.

Podle oficiálních údajů dosáhla k 1. lednu 2021 plynofikace Ruska 72,1 procenta, podotkl server.