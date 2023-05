Zelenskyj chce změnit den, kdy se na Ukrajině slaví konec druhé světové války

Jak Rusko, tak Ukrajina dosud slavily konec druhé světové války 9. května. Zelenskyj ale nyní navrhuje, aby se tento svátek oslavoval o den dříve. Podotkl, že 8. května si většina národů světa připomíná velikost vítězství nad nacismem, a že právě 8. května 1945 vstoupil v platnost akt bezpodmínečné kapitulace Wehrmachtu.

"Je to čistá historie, bez ideologických příměsí. A je to historie našeho lidu, našich spojenců, celého svobodného světa. Dnes ji vracíme do našeho státu," uvedl s tím, že Ukrajinci nikdy nezapomenou na příspěvek svého národa k vítězství nad nacismem a nedovolí nikomu, aby "vymazal roli Ukrajinců v tomto vítězství."

Jednání o konci druhé světové války provázely před více než 70 lety různé formální komplikace, takže k podpisu dokumentů došlo až těsně před půlnocí, zhruba okolo 23:45. Moskva ale spadá do jiného časového pásma, takže pro Stalina byla dohoda vlastně podepsána až v prvních minutách 9. května, přesněji okolo 0:45 ráno. Sověti proto konec války datovali k 9. květnu, západní spojenci k 8. květnu.

I přesto, že je dnes v Česku slaven jako Den vítězství právě 8. květen, 8. května 1945 se například ještě v Praze velmi tvrdě bojovalo. Na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava se totiž nacházela německá Skupina armád Střed pod velením polního maršála Ferdinanda Schornera. Ta patřila k posledním bojeschopným německým jednotkám a nehodlala se vzdát bez boje.

Díky tomu, že se Československo po válce stalo satelitem Sovětského svazu, slavilo se i u nás výročí konce druhé světové války 9. května. Po Sametové revoluci se ale ihned rozhořely debaty, zda by nebylo vhodné datum posunout o den dříve, tedy na den, který by odpovídal českému časovému pásmu, což se nakonec učinilo.