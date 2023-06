Zelenskyj na summitu EPC řešil výcvik pilotů a vzdušný štít pro Ukrajinu. Na F-16 dál čeká

Rusko varuje, že ukrajinské členství v NATO by způsobilo problémy na spoustu let. Kreml to v pátek vzkázal prostřednictvím svého mluvčího Dmitrije Peskova. Reagoval tak na čtvrteční vyjádření ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského, podle něhož chce Kyjev v červenci znát postoj aliance k členství jeho země.