Kišiněvský summit EPC je v plném proudu. Setkal se Zelenskyj s Vučićem, Erdogan na poslední chvíli účast odvolal

Moldavsko díky pořádání summitu Evropského politického společenství (EPC) ukázalo, jak je pro celý evropský kontinent důležité. Potvrdil to rumunský prezident Klaus Iohannis. „S potěšením jsem se zúčastnil druhého summitu Evropského politického společenství v Moldavsku. Vypovídá to o sbližování EU a Moldavska a vážnosti jeho úsilí o reformy nezbytné pro vstup do EU. Rumunsko bude i nadále plně podporovat cestu Moldavska do Evropské unie,“ napsal na Twitteru .

Server Balkan Insight ještě před summitem EPC informoval o řadě výhod, které Moldavsko nově nabývá. Brusel s Kišiněvem podepsali dohodu o snížení roamingových tarifů, platnou od 1. ledna 2024. EU navýší balíček makrofinanční pomoci Moldavsku o dalších 600 milionů eur – země tedy od unie dostane 1,6 miliardy eur. Dále obdrží částku 160 milionů eur pro zvýšení energetické účinnosti obytných budov, 50 milionů eur na obnovu železnic a 40 milionů na obranný sektor.

V rámci summitu se dále setkali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. „Jednali jsme o konkrétních způsobech realizace ukrajinského mírového vzorce a upevnění globální podpory ukrajinské mírové iniciativy. Dotkli jsme se také tématu bezpečnostních záruk, které naše země usiluje získat předtím, než se stane plnoprávným členem NATO. Kromě toho jsem zdůraznil potřebu bezpodmínečného zrušení vývozních omezení na ukrajinské zemědělské produkty,“ vylíčil Zelenskyj.

Ukrajinský lídr se setkal také s předsedy vlády Albánie Edi Ramem a Severní Makedonie Dimitarem Kovachevskim. Tirana i Skopje se stejně jako Kyjev ucházejí o členství v Evropské unii. „Vedoucím představitelům jsem poděkoval za jejich důslednou všestrannou podporu Ukrajiny a praktickou pomoc v boji proti ruské agresi, zejména za přistoupení balkánských zemí ke všem balíčkům sankcí EU vůči Rusku.“

Novinář Thomas van Linge prostřednictvím Twitteru zveřejnil fotografii, kde si podávají ruce srbský prezident Alexandr Vučić právě se Zelenským. Stalo se tak poprvé od ruské invaze.

Ze summitu EPC je nadšený gruzínský premiér Irakli Garibashvilli. „Výborná příležitost pro Gruzii se účastnit diskuzí s našimi partnery. Ve světle současných geopolitických výzev je udržování dialogu na vysoké úrovni důležité pro Gruzii pro dosahování kandidatury do EU,“ napsal na Twitteru . Gruzie se snažila o získání kandidátského statusu již loni společně s Ukrajinou a Moldavskem, jako jediná však neuspěla. Je to důkaz postupného zvyšování odolnosti Tbilisi vůči ruskému vlivu. Moskva před patnácti lety proti Gruzii vedla válku.