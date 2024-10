Zelenskyj nastínil aktuální bojovou situaci v ruské Kurské oblasti

"Co se týče kurské operace, Rusko se snažilo zatlačit naše pozice, ale držíme stanovené linie," řekl Zelenskyj ve videu, které zveřejnil v sobotu večer. Ukrajinci do Kurské oblasti vpadli, aby ulevili jednotkám na východě Ukrajiny, které jsou pod velkým tlakem. To se však moc nedaří.

Ukrajinský prezident včera připustil, že podmínky vojáků v Doněcké a Zaporožské oblasti jsou velmi obtížné. "Klíčová je odolnost našich jednotek. Vše záleží na naší odolnosti," poznamenal.

Rusko v pátek oznámilo, že dobylo zpět dvě vesnice v Kurské oblasti. Podle analytiků se nicméně plocha, kterou kontrolují ukrajinské jednotky, příliš nezmenšila. Americký Institut pro studium války informuje, že ukrajinská armáda má pod kontrolou zhruba 786 kilometrů čtverečních.

Moskva nedávno poslala do boje proti ukrajinským jednotkám v Kurské oblasti posily. Konkrétně má jít o 40 tisíc vojáků, přičemž jsou to většinou rezervisté.