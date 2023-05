Zelenskyj navštívil nizozemský parlament, v Haagu se setkal se šéfem ICC

Ráno Zelenskyj přijel do sídla horní komory nizozemského parlamentu na setkání se zákonodárci. Podle listu De Telegraaf jeho návštěva vyvolala rozruch v Druhé komoře, tedy poslanecké sněmovně. Wilders a Van der Plasová předem ohlásili, že se schůzky s ukrajinským prezidentem nezúčastní, protože Nizozemsko si dnes připomíná oběti 2. světové války.

"Pokud jde o mě, dnešek v Nizozemsku nepatří jemu, ale našemu národnímu památnému dni," tvrdil Wilders. Podle Van der Plasové je velmi nemístné, že prezident Ukrajiny, která je ve válce s Ruskem, je na návštěvě právě v tento den. Jejich postoj však kritizovali mnozí další politici.

Zelenského přijali nejvyšší představitelé parlamentu Vera Bergkampová a Jan Anthonie Bruijn a poté prezident hovořil se členy obou parlamentních komor. Dnes má v plánu mimo jiné také setkání s nizozemským premiérem Markem Ruttem.

Zelenskyj je však v Haagu podle jeho mluvčího Serhije Nykyforova hlavně kvůli setkání se zástupci Mezinárodního trestního soudu (ICC), který vyšetřuje pravděpodobné válečné zločiny, jichž se dopustila ruská armáda na Ukrajině. Soud také vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli údajným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Do ICC se Zelenskyj přesunul později dopoledne. Kvůli bezpečnosti nebyl zveřejněn podrobný program Zelenského návštěvy Nizozemska, která byla oznámena až ve středu pozdě večer po prezidentově neohlášené cestě do Finska.

Zelenskyj od začátku ruského vpádu na Ukrajinu navštívil několik západních metropolí včetně Londýna, Paříže a Washingtonu. Nizozemsko patří mezi významné podporovatele Ukrajiny. Rutte v únoru řekl, že nevylučuje žádný druh vojenské pomoci Ukrajině.

Zelenskyj se v Haagu setkal se šéfem ICC, obsah setkání zatím není známý

Zelenskyj dnes dopoledne přijel do sídla Mezinárodního trestního soudu (ICC) v Haagu. Před budovou ho podle agentury AFP čekal šéf ICC Piotr Hofmański. Obsah setkání je tajný, stejně jako většina programu Zelenského návštěvy Nizozemska, píše nizozemská stanice NOS. ICC ale vyšetřuje možné válečné zločiny spáchané na Ukrajině a vydal mezinárodní zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskou zmocněnkyni pro práva dětí.

Zelenského návštěvu provázejí rozsáhlá bezpečnostní opatření, četná policejní auta jsou jak kolem budovy ICC, tak v blízkosti hotelu Marriott. Zelenskyj přišel v tmavě zelené mikině, která se od začátku války stala jeho značkou. Prezidenta doprovázela ozbrojená ochranka v bojových uniformách, píše AFP.

Na Zelenského příchod do sídla soudu, před nímž zavlála ukrajinská vlajka, čekala vedle novinářů i veřejnost. Od vstupu je ale odděloval plot, píše De Telegraaf.