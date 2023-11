Zelenskyj není připraven jednat s Ruskem, zve Trumpa na Ukrajinu

"(Spojené státy) vědí, že nejsem připraven mluvit s teroristy, protože jejich slovo nic neznamená," řekl Zelenskyj v rozhovoru pro americkou televizi NBC. "Musí opustit naše území, teprve potom může svět přejít k diplomacii," zdůraznil.

Ukrajinský vůdce rovněž vyzval USA, aby Kyjevu poskytly více finančních prostředků na pomoc ukrajinským silám v boji proti Rusku.

Kromě toho ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj v exkluzivním rozhovoru pro „Meet the Press“, který byl odvysílán v neděli, pozval Donalda Trumpa na návštěvu Ukrajiny poté, co bývalý americký prezident slíbil, že může ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou do 24 hodin, pokud bude znovu zvolen v roce 2024.

Zelenskyj o Trumpově tvrzení pochyboval. „Bývalý prezident Trump řekl, že (za - pozn. redakce) asi 24 hodin to dokáže ukončit válku. Za mě, co mohu říci? Takže je velmi vítán. Prezident Biden tu byl a on – myslím, že rozuměl některým detailům, kterým můžete porozumět, jen když jste tady,“ řekl Zelenskyj Kristen Welkerové ze NBC News. "Takže zvu prezidenta Trumpa."

"Pokud sem může přijet, budu potřebovat 24 minut - ano, 24 minut." Ne více. Ano. Ne více – 24 minut na vysvětlení prezidentovi Trumpovi, že tuto válku nezvládne,“ řekl Zelenskyj. "Nemůže přinést mír kvůli (ruskému prezidentovi Vladimiru - pozn. redakce) Putinovi."