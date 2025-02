Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu, že uvádí Donalda Trumpa v omyl, a prohlásil, že bývalý americký prezident žije v ruském „dezinformačním prostoru“. Reagoval tak na Trumpovy komentáře o jeho údajně nízké popularitě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle Deutsche Welle reagoval na nepřesné tvrzení Donalda Trumpa, že jeho popularita jsou pouhé 4 %, ostrými slovy: „Bohužel, prezident Trump, kterého jako vůdce amerického lidu velmi respektujeme... žije v tomto dezinformačním prostoru.“

Zelenskyj zároveň zdůraznil, že Trumpovo tvrzení vychází přímo z ruské propagandy: „Jeho tvrzení pochází přímo z ruské propagandy.“ Podle statistik nikdy jeho oblíbenost neklesla pod 50 % a v některých obdobích dosahovala až 70 %.

Nejnovější telefonický průzkum Kyjevského mezinárodního sociologického institutu, zveřejněný ve středu, ukázal, že 57 % respondentů schvaluje, jak Zelenskyj vykonává svou funkci.

Trumpovy výroky zazněly krátce poté, co američtí a ruští ministři zahraničí vedli rozhovory v Saúdské Arábii – jejich první od začátku invaze v roce 2022. Cílem bylo hledání cesty k ukončení konfliktu, ovšem bez účasti Kyjeva.

V rozhovoru pro DW Dr. Peter Trubowitz, profesor mezinárodních vztahů na London School of Economics, komentoval přístup Donalda Trumpa k Rusku a Ukrajině. „Nejde o nic jiného než o strategické gaslighting,“ řekl Trubowitz o Trumpově tvrzení, že Ukrajina je viníkem války. „Mělo by to být vnímáno jako snaha strukturovat jednání o válce způsobem, který není ani tak o zaručení ukrajinské bezpečnosti, ale spíše o přeskupení americko-ruských vztahů.“

Trubowitz popsal Trumpovy ústupky Rusku jako „odvážné, dramatické a překvapující.“ Podle něj šlo o politické divadlo, jehož cílem bylo tlačit na Evropu a „využít závislosti Evropy na Spojených státech.“

„USA fakticky odsunuly Evropu na vedlejší kolej,“ uvedl Trubowitz, „a obrátily se přímo na Rusko, přičemž věděly, že Evropa nikdy nebyla jednotná v přístupu k invazi, a využily toho ve svůj prospěch.“

A dodal: „Kdybych byl [ukrajinský prezident Volodymyr] Zelenskyj, necítil bych důvěru ve schopnosti Evropy právě teď.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle Le Monde vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy nyní pomohly ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vymanit se z dlouhodobé izolace. „Věřím, že Spojené státy pomohly Putinovi vymanit se z letité izolace,“ řekl Zelenskyj novinářům a dodal: „To vše nemá žádný pozitivní dopad na Ukrajinu.“

Zelenskyj zároveň uvedl, že Ukrajina chce získat solidní bezpečnostní záruky od svých západních partnerů, které by umožnily ukončení války s Ruskem v roce 2025. „Chceme bezpečnostní záruky ještě letos, protože letos chceme ukončit válku,“ zdůraznil.

V reakci na kritiku Zelenského ze strany Donalda Trumpa ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov pochválil bývalého amerického prezidenta a označil ukrajinského prezidenta za „ubohého,“ jak informovala ve středu státní média.