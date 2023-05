Zelenskyj po návštěvě Evropy věří ve vznik „letky stíhaček“

Kromě prvních tří bodů do tabulky si čeští hokejisté z prvního zápasu na letošním MS odnesli hned několik šrámů. Tím nejzásadnějším byl úder do hlavy ze strany Patrika Kocha na Filipa Chlapíka, se kterým teď realizační tým v čele s Karim Jalonenem nemůže počítat. Proto se tak obrátil na vedení turnaje, kterému podal podnět. S ním nakonec neuspěl. Co se týče Jiřího Černocha, na nějž byl tvrdý faul kolenem ze strany Mislava Rosandče, ten bude v turnaji pokračovat.