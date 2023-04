Zelenskyj požaduje zostření sankcí proti Rusku

„Národopisné muzeum a okolní domy se staly cílem teroristů,“ řekl Zelenskyj o raketovém útoku na město Kupjansk na severovýchodě Ukrajiny. V úterý ráno tam přišli o život dva lidé a dalších deset bylo zraněno. Nyní je podle Zelenského třeba zpřísnit sankce.

"Tento sankční dokument bude ležet na psacích stolech všech důležitých vedoucích osobností světa - jak v politice, tak i ve veřejnosti a hospodářství," řekl Zelenskyj. Sankce jsou podle něj namířeny proti ruskému ropnému a plynovému sektoru, ale také proti jadernému průmyslu a postihují i ty, kteří Rusku pomáhají v obcházení již existujících sankcí.

Ukrajinský prezident se tak odkazoval na „Action Plan 2.0“, který v úterý představil šéf prezidentské kanceláře Andrij Jermak. Dokument mimo jiné předpokládá snížení cenového stropu u ruské ropy z 60 na 45 dolarů za barel.

Mezinárodní expertní skupina pro protiruské sankce navrhuje, aby Rusové za získání víza do evropských zemí měli povinnost přispět do fondu na obnovu Ukrajiny. Skupina, kterou vede šéf ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak společně s bývalým velvyslancem v Rusku působícím na Stanfordově univerzitě Michaelem McFaulem, vyzvala také k dalšímu zpřísnění sankcí. Zároveň však vybízí k definování podmínek, při jejichž splnění by se mohli ruští občané vyhnout individuálním sankcím.

Odborníci vyzývají evropské země, aby po vzoru Polska, Finska, Litvy, Lotyšska a Estonska a dalších států, mezi něž patří i Česko, pozastavily vydávání turistických víz Rusům. Jako alternativu k tomuto kroku experti navrhují zavedení poplatku, který by se spojil s vydáním víza a který by putoval do fondu na obnovu Ukrajiny.

"Rusové si pak mohou vybrat, zda zaplatí další poplatek, nebo se mu vyhnou a budou trávit dovolenou v Minsku," uvedla skupina. Česko jako první ze zemí Evropské unie po napadení Ukrajiny Ruskem rozhodlo o zastavení vydávání víz ruským občanům s výjimkou humanitárních případů.

Skupina také navrhuje formulování podmínek, za kterých se mohou ruští občané vyhnout individuálním sankcím. Ty jsou často uvalovány na ruských oligarchů propojených s režimem v Moskvě. Pokud se budou chtít tito lidé ze sankcí vymanit, měli by rezignovat z řídících pozic v ruských státních společnostech, podpořit ukrajinskou územní celistvost, vyzvat k okamžitému stažení ruských vojsk z Ukrajiny a podpořit kompenzační platby Ukrajině.

„Důležitým aspektem sankční strategie by mělo být vytvoření pokynů, jak se dostat pryč ze sankčního seznamu, protože to by ukázalo, že sankční politice jde o výsledky,“ zdůraznila skupina. Mechanismus, pomocí něhož by se sankcionované osoby mohly ze seznamu vymanit, by je podle skupiny podpořil v „dobrém chování“.