Zelenskyj připustil debatu o územních ústupcích. Řekl, kdo by musel rozhodnout

Zelenskyj v rozhovoru pro francouzská média - například deníky Le Monde a L'Equipe - zdůraznil, že jakákoliv otázka ohledně ukrajinské územní celistvosti nemůže být vyřešena jím či světovými lídry bez ukrajinského lidu. "To je nemožné," poznamenal s tím, že postoupení území Rusku by bylo v rozporu s ústavou. "Jde o vnitřní otázku, na kterou můžeme odpovědět pouze my," zmínil. Kyjev podle jeho slov ani o ničem takovém neuvažuje, zvlášť když mu to nikdo nenavrhl.

Lídr napadené země prý nedávno dostal otázku, zdali si umí představit, že se Ukrajina vzdá části území za bezpečnostní záruky či členství v NATO a EU. "Měli byste si uvědomit, že nikdo nic takového Ukrajině oficiálně nenabídl. Ukrajina se nikdy nevzdá svého území," podotkl.

Zelenskyj se k případnému postoupení území agresorovi vyjádřil tak, že rozhodně nejde o nejlepší řešení. "Protože máme co do činění s Putinem. Dobytí části našeho území by pro něj bylo jistě vítězstvím. Po nějaké době, když by válka byla zmrazena, se ale může vrátit a udělat to znovu," varoval.

Ukrajinský prezident poznamenal, že Ruskem získaná území nemohou být navrácena jen zbraněmi. Boje by totiž trvaly dlouho a zahynula by spousta vojáků. "Myslím si, že je to špatná věc. Proto se domnívám, že bychom mohli získat naše území nazpět diplomatickou cestou. Za tímto účelem jsme vytvořili naši Formuli míru," dodal.

Z posledního průzkumu veřejného mínění provedeného Kyjevským mezinárodním sociologickým institutem (KIIS) vyplývá, že stále větší podíl Ukrajinců je ochoten v rámci mírových jednání s Ruskem tolerovat územní ústupky.

V období od května 2022 do května 2023 bylo veřejné mínění podle KIIS stabilní. Asi 8-10 % respondentů uvedlo, že je připraveno akceptovat územní ústupky vůči Rusku. Až 87 % respondentů se ale proti jakýmkoli ústupkům stavělo absolutně odmítavě.

Do konce roku 2023 už se ale připravenost k ústupkům vyšplhala na 19 %, v únoru letošního roku na 26 % a v květnu dokonce na 32 %. Podle KIIS se naopak neustále snižoval počet těch, kteří jakýkoli ústupek odmítali – v květnu jich bylo pouze 55 %.