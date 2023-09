Zelenskyj vystoupí na Valném shromáždění OSN, sejde se i s Bidenem

Zůstává zatím nejasné, zda se toto setkání uskuteční v New Yorku nebo později během týdne v Bílém domě. Jeden z informovaných zdrojů naznačil, že Zelenskyj by mohl po své zastávce v New Yorku odcestovat do Washingtonu.

Zelenskyj plánuje využít možnosti osobního projevu na výročním zasedání k tomu, aby vyzval k větší podpoře Ukrajiny, která pokračuje v protiofenzivě proti Rusku. Je známo, že během svého pobytu v New Yorku plánuje kromě projevu na shromáždění také několik setkání s dalšími světovými lídry.

Jeho cílem bude přesvědčit země, které dosud nezaujaly jednoznačný postoj k válce, aby tvrději odsoudily Rusko. Mezi jeho plánovanými setkáními bude i schůzka s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, jak oznámila izraelská vláda v čtvrtek.

Podle informací ze zdroje z Republikánské strany (GOP) má Zelenskyj v plánu navštívit Kapitol ve čtvrtek, i když nemá v úmyslu vystupovat na společném zasedání Kongresu. Místo toho se očekává, že se setká individuálně s kongresmany a členy vedení.

Setkání přichází v době, kdy Kongres zvažuje žádost Bílého domu o další pomoc Ukrajině. Schválení této žádosti zůstává sporné, protože vláda je v této otázce rozdělena. Je dobré poznamenat, že odpor vůči financování Ukrajiny se zejména uvnitř GOP zvýšil.

Poslední setkání mezi prezidentem Bidenem a prezidentem Zelenským proběhlo v červenci na okraji summitu NATO v Litvě. Dříve se společně setkali v květnu na summitu skupiny G7 v Japonsku.

Prezident Zelenskyj naposledy navštívil Spojené státy v prosinci loňského roku, což bylo poprvé od začátku ruské invaze v únoru 2022.

Ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken se minulý týden setkal s prezidentem Zelenským v Kyjevě jako součást cesty, která měla částečně napravit vztahy mezi USA a Ukrajinou před očekávaným diplomatickým setkáním. Blinken Zelenskému sdělil, že Spojené státy jsou "odhodlány nadále kráčet bok po boku" s Ukrajinou.