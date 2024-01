Zemřel Hutch ze seriálu Starsky & Hutch. Davidu Soulovi bylo 80 let

O úmrtí informovala podle BBC hercova manželka Helen Snellová, která uvedla, že do poslední chvíle bojoval o život. "Měl několik výjimečných darů jako herec, zpěvák, vypravěč, umělec a drahý přítel. Jeho úsměv, smích a vášeň pro život si bude pamatovat mnoho lidí, kteří se s ním setkali," sdělila Snellová.

Soul se narodil v srpnu 1943 v Chicagu v americkém státě Illinois jako David Solberg. Dětství strávil mezi americkou Jižní Dakotou a poválečnou Velkou Británií. Proslavila jej role detektiva Kennetha "Hutche" Hutchinsona v seriálu Starsky & Hutch, který se vysílal mezi lety 1975 až 1979. S kolegou Paulem Michaelem Glaserem si zahráli i ve filmovém remaku z roku 2004.

Rodáka ze Spojených států amerických, který před dvaceti lety získal také britské občanství, učinily populárním i role v Here Come The Brides či Magnum Force. Objevil se také v několika britských televizních projektech.

Soul se po úspěchu Starskyho & Hutche dostal na vrcholné úrovni také k hudbě, přičemž v 70. letech vydal celkem čtyři alba rockových balad. Dva singly nazvané Silver Lady a Don't Give Up On Us se dostaly na čelo britské hitparády.