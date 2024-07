Zemřel jako superhrdina. Blízcí vzpomínají na jedinou oběť atentátu na Trumpa

Sobotní střelba na republikánského kandidáta si vyžádala jednu oběť – Coreyho Comperatoreho. Dle dostupných informací zemřel nešťastně po ráně z útočné pušky do temene hlavy. „Corey zemřel jako hrdina,“ uvedl guvernér Pensylvánie Josh Shapiro s tím, že zesnulý se v publiku snažil chránit svou rodinu. Napsala o tom britská stanice BBC.

Podle guvernéra svou rodinu nadevše miloval. „Corey chodil každou neděli do kostela. Corey miloval svou komunitu. A především Corey miloval svou rodinu,“ vylíčil Shapiro.

Šlo o nadšeného příznivce Donalda Trumpa. „Corey byl ten nejlepší z nás. Nechť je jeho památka požehnáním. Včerejší noc byla šokující. Politické neshody nikdy, nikdy nemohou být řešeny násilím,“ podotkl guvernér.

Jeho dcera Allyson popsala Coreyho jako „nejlepšího tátu, jakého si kdy dívka mohla přát“. „Zemřel jako skutečný superhrdina. Hodil mě a maminku na zem a chránil mé tělo před kulkou, která na nás letěla,“ vzpomínala.

Vzpomínala na něj i jeho manželka Helen. „To, čeho musely být svědky mé drahé dívky, je neodpustitelné,“ sdělila.

Velkou ztrátu v Coreym pocítí i místní dobrovolní hasiči, jimž dělal velitele. „Nechtěl by, abychom tu seděli a byli smutní. Chtěl by, abychom sdíleli dobré chvíle a mysleli na něj,“ řekl jeden z hasičů Craig Cirrincione.

Prezident hasičské společnosti Randy Reamer poznamenal, že Corey byl „čestný chlap a opravdový bratr hasičů“. „Rozhodně si stál za tím, čemu věřil, a nikdy nikomu neustoupil,“ dodal.

Chybět bude i sousedům. „Byl to dobrý člověk. Možná jsme se neshodli na stejných politických názorech, ale to mu nebránilo v tom, aby byl dobrým přítelem a sousedem. Daroval nám peníze, když jsem byl v nemocnici, a vždycky se zastavil při našem prodeji na dvoře. Vždycky mi zamával na pozdrav, když jsem jel kolem jeho domu,“ připomněl Coreyho soused Mat Achilles.

Další ze sousedů Paul Hayden ho vnímal jako „pohodového člověka“. „Věděl, že fandím Bidenovi, já zase věděl, že on fandí Trumpovi. Ale nikdy jsme nedovolili, aby to mezi nás vstoupilo. Stále jsme se zdravili, stále jsme spolu mluvili. Někteří lidé to berou až do extrému,“ zdůraznil.

Teprve dvacetiletý střelec Thomas M. Crooks na volebním mítinku v pensylvánském Butleru zasáhl republikánského kandidáta Donalda Trumpa a zabil jednoho muže – právě Coreyho, další dva zranil. Tajná služba útočníka na místě zabila.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) potvrdil, že šlo o pokus zabít Trumpa. „Dnes večer jsme měli něco, co nazýváme pokusem o atentát na našeho bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Je to stále aktivní místo činu,“ upozornil šéf pittsburské pobočky FBI Kevin Rojek. „Úřady horečně pracují na tom, aby se pokusily identifikovat osobu, která to udělala, a veškeré motivy, proč to bylo provedeno,“ podotkl.