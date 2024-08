„Kámo, on se na mě otočil!“ Video ukazuje selhání tajné služby při atentátu na Trumpa

Crooks na policistu mířil svou puškou poté, co ho jeho kolega vysadil na střechu. „K**va, to bylo blízko, kámo. Kámo, on se na mě otočil,“ křičel policista, jakmile se vrátil zpět na zem. Následně tento policista vyběhl ke svému služebnímu vozu, aby se vyzbrojil útočnou puškou. „Kdo ho má na očích? Byl přímo tam, kde jsi mě sebral, brácho. Byl na té levé straně,“ popisoval partnerovi.

Za malý okamžik se Crooks otočil směrem k davu a vystřelil salvu, která trefila Trumpa do ucha a zasáhla tři civilisty. „Máme dva civilisty – ošetřujeme je. Potřebuji vzadu sanitku,“ ozvalo se z vysílačky.

Právě se přehrává: Nové záběry z atentátu odvysílaly americké televize. Nové záběry z atentátu odvysílaly americké televize. Video: YouTube

Jakmile byl střelec po smrti, spílal tento policista agentům tajné služby. „Než jste sem přišli, vy zk***ysyni, tak jsem tam vystrčil hlavu jako idiot, sám, vole. On se otočil a já jsem spadl,“ líčil před muži ze speciálních pořádkových sil, kteří stáli pod budovou. Podle všeho ještě nevěděli, že agenti už Crookse zneškodnili.

Další z policistů asi deset minut po střelbě líčil situaci. „Říkal jsem jim, ať sem ty chlapy pošlou. Říkal jsem jim to, do pr**le, tajné službě, říkal jsem jim to, do pr**le, v úterý. Řekl jsem jim, ať sem pošlou chlapy, k**va.“

Jiný policista prohlásil, že se o to ani nezajímal, protože si myslel, že je někdo na střeše. „Myslel jsem si, že takhle – jak se sakra může ztratit chlap, co jde sem dozadu?“

„Mluvil jsem s klukama z tajné služby a ti říkali: ‚Jo, žádný problém, pošleme sem chlapy‘,“ doplnil ho první policista.

Mluvčí Tajné služby USA Anthony Guglielmi připustil, že agenti selhali. „Tajná služba Spojených států oceňuje naše partnery z řad místních orgánů činných v trestním řízení, kteří si počínali odvážně, když se ten den snažili střelce vypátrat. Pokus o atentát na bývalého prezidenta Donalda Trumpa byl selháním Tajné služby USA a my přezkoumáváme a aktualizujeme naše ochranné zásady a postupy, abychom zajistili, že se podobná tragédie už nikdy nebude opakovat,“ shrnul.

Neúspěšný atentát na Trumpa se odehrál v půli července. Teprve dvacetiletý střelec Thomas M. Crooks na volebním mítinku v pensylvánském Butleru zasáhl republikánského kandidáta do ucha a zabil jednoho muže, další dva zranil. Tajná služba útočníka na místě zabila.

Federální úřad pro vyšetřování (FBI) potvrdil, že šlo o pokus zabít Trumpa. „Dnes večer jsme měli něco, co nazýváme pokusem o atentát na našeho bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Je to stále aktivní místo činu,“ upozornil šéf pittsburské pobočky FBI Kevin Rojek.

Trumpa bezprostředně po střelbě poslalo k zemi několik agentů Tajné služby. Podle britské stanice BBC se po povstanutí „zachmuřil a zvedl ruku k pravému uchu“. Následně na své sociální síti Truth oznámil, že mu „kulka prošla horní části pravého ucha“. Krátce po ošetření nemocnici opustil.