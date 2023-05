Ženu vážící téměř 400 kg převezli do nemocnice. Záchranáři museli rozbít kus domu

Evakuovanou ženou byla Američanka, která žije poblíž hranic s Lucemburskem asi 20 let. Dosud lékařskou péči odmítala, nyní ale podle médií její nadměrná obezita vyžadovala hospitalizaci.

Příprava převozu do nemocnice trvala asi tři měsíce a podle úřadů šlo o první takto komplikovanou záchrannou operace ve Francii. Kromě zdravotních sester a lékařů bylo zapotřebí i několika policistů a 40 hasičů.

Na převozu se podílely i jednotky specializované na záchranné operace v nebezpečném prostředí a speciální sanitka vybavená pro osoby s nadváhou, zapůjčená až z Belgie. Celkem se na celé akci podílelo 60 lidí.

Převoz do nemocnice si vyžádal demolici několika příček v bytě a demontáž podlahy, aby mohla být evakuována oknem v přízemí. Pacientku se nakonec podařilo dostat do sanitky odvézt do nemocnice v Nancy.

Podobná evakuace ve Francii proběhla v prosinci 2020, tehdy ale záchranáři převáželi "jen" třistakilogramového muže, kterého museli z domu vytáhnout jeřábem.