Na ruském území v Kurské oblasti dále probíhají těžké boje, uvedl to ruský vojenský bloger Rybar na telegramu . „Ukrajinské formace vytvářejí rezervy a pokračují v útocích v několika oblastech. Současně zůstává koncentrace nepřátelských sil vysoká i s ohledem na aktivní činnost ruského letectva,“ shrnul.

Ukrajinci dle dostupných informací Institutu pro studium války (ISW) a blogera Rybara postupují na sever od dobytého města Sudža. Poblíž města Koroněva pak bojují částí ruské operačně-taktické formace Kaskad, které dříve podléhaly ministerstvu vnitra Doněcké lidové republiky a nyní spadají pod Rosgvardii.

Podle ruských zdrojů se Ukrajinci snaží prorazit do Koroněva a následně pokračovat ve směru Rylsk. „V Kořeněvském okrese pokračují boje v okolí správního centra, nepřítel se nepřestává pokoušet o postup jak pěchotou, tak obrněnými skupinami. Na jihu probíhají boje v trojúhelníku Koreněvo – Krasnooktyabrskoje – Snagost,“ popsal Rybar.

Střety podle jeho tvrzení dále pokračují v Sujanském okrese. „Na úseku Kamyševka - Kirejevka odrazily ruské jednotky útok obrněné skupiny AFU. Další malá pěší skupina byla rozprášena dělostřeleckou palbou při postupu ze směru od Nečajeva, kde se nepřítel zakopal v lese jihozápadně od osady. Samotná vesnice byla předtím osvobozena ruskými ozbrojenými silami,“ shrnul.

Geolokační záběry dále potvrzují křehkou přítomnost ukrajinských vojáků ve městech Nečajev a Nižnaja Parovaja. „Geolokalizované záběry sdílené ruskými zdroji ukazují, že ukrajinské pozice severně od obou měst jsou napadeny. Nedávno již Rusové potvrdili, že AFU operuje v blízkosti obou měst,“ napsal server Noelreports na sociální síti X.

Ruské úřady podle Institutu pro studium války (ISW) rozhodly o vzniku nové dobrovolnické jednotky územní obrany „což poukazuje na neochotu ruského prezidenta Vladimira Putina čelit vpádu vážnější mobilizací kvůli riziku společenské nespokojenosti nebo rozsáhlým přesunům“.

„Oddíl bude spolupracovat s ruskou armádou a protiteroristickým operačním štábem,“ přiblížil gubernátor Kurské oblasti Alexej Smirnov. „Dobrovolníci podepíší šestiměsíční smlouvy, projdou výcvikem a obdrží veškeré potřebné zbraně k plnění svých povinností,“ dodal.

Informace o založení jednotky potvrdil server Kyiv Post. Jednotka se má jmenovat Bars-Kursk. „Hlavním úkolem jednotky je zajistit bezpečnost v osmi evakuovaných okresech a také v dalších oblastech Kurské oblasti,“ vysvětlil Smirnov.

„Úkoly jednotky se neomezují pouze na zajištění bezpečnosti, ale zahrnují také účast na podpoře života v evakuovaných oblastech, aby pomohli těm, kteří v tomto těžkém období zůstávají,“ poznamenal.

Mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová v pátek dle agentury TASS kritizovala administrativu šéfa Bílého domu Joea Bidena. „Ukrajina dostala plnou volnou ruku pro operace v ruských regionech. Administrativa Bidena se navíc zjevně připravuje na další ústupky Zelenskému, když mu dává volnou ruku k použití téměř jakýchkoli amerických zbraní, včetně úderů uvnitř Ruska,“ vylíčila.

Američané podle ní chtějí ovládnout svět. „Washington, veden ambicemi na ovládnutí světa, stupňuje napětí ve vztazích s Ruskem, neboť se snaží způsobit naší zemi strategickou porážku, a nehledí na to, aby se vyhnul eskalaci, a to navzdory prohlášením řady vysoce postavených amerických představitelů,“ doplnila Zacharovová.

Přesné cíle ukrajinské ofenzívy už v úterý vyjmenoval vrchní velitel armády Oleksandr Syrskyj. „Rozhodnutí zahájit ofenzívu ve směru na Kursk bylo přijato s cílem vytvořit bezpečnostní zónu, zastavit ostřelování z území Ruské federace a ochránit civilní objekty v Sumské oblasti.“

Rusové se během letošního roku pokusili o průlom u Charkova, ale nesetkali se s úspěchem. Kyjev se tak patrně obává útoku na Sumskou oblasti, jejíž části ruská armáda okupovala pouze v prvním roce války. Především hlavní město oblasti Sumy je terčem ruských leteckých útoků už přes dva roky.

Ukrajinský generální štáb týden po spuštění operace v Kurské oblasti oznámil omezení pohybu civilistů ve 20kilometrové zóně u hranic s Ruskem v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny. Uvedl to server Kyiv Independent . Toto opatření bylo nezbytné vzhledem k eskalaci bojů a aktivitě ruských sabotážních a průzkumných skupin v oblasti, uvedl generální štáb ve svém prohlášení.

Ukrajinský výpad do Kurské oblasti trvá už od 6. srpna. Zatím padlo město Sudža a Ukrajinci dobyli několik stovek kilometrů čtverečních území. Menší výpady podnikli také do Belgorodské a Brjanské oblasti, kde ruské úřady už přes tři týdny zachovávají vyhlášený stav nouze. Podle odhadů do vnitřních částí Ruska prchlo přes sto tisíc lidí.