Pohonné hmoty v Česku od minulého týdne opět zdražily

Ceny pohonných hmot v ČR rostou přibližně od poloviny ledna. V týdnu od 10. do 17. ledna zdražil benzin nejvýrazněji za posledních nejméně deset let, a to o 81 haléřů. Od poloviny ledna stoupla průměrná cena benzinu o více než tři koruny a nafta je dražší o více než dvě koruny.

V meziročním srovnání je benzin o 3,21 koruny na litru dražší, za naftu motoristé platili před rokem o 1,47 koruny méně.

Nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr v průměru za 30,97 Kč. Jde tak o jediný kraj, kde se průměrná cena Naturalu ještě drží pod 31 korunami za litr. Nafta je nejlevnější v Moravskoslezském kraji a Ústeckém kraji, litr tam je v průměru shodně za 29,21 Kč.

Naopak nejdražší paliva nabízejí znovu pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 31,62 Kč. Nafta se tam tankuje za 30,20 Kč za litr. V žádném jiném regionu se průměrná cena dieselu přes 30 korun nedostala.