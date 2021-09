Škoda Auto zastaví od 27. září výrobu, nemá čipy

Firma podle odborů plánovala hromadnou dovolenou na pondělí 27. září, protože v úterý 28. je svátek svatého Václava. Zaměstnanci by tak s víkendem měli čtyři dny volna. "Zároveň na to navážeme zrušením směn až do konce týdne, a to včetně přesahu do sobotních směn sedmnácti a osmnáctisměnného systému. Tím vyřadíme z provozu produkci po celý týden," uvedly odbory.

Zaměstnanci dostanou za zrušenou směnu 85 procent průměrného platu, do kterého se započítávají například i mimořádné roční bonusy. Jsou tak na úrovni svého denního výdělku.

V tomto týdnu stojí výroba také v kolínské Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, i zde je důvodem nedostatek čipů. Výroba malých vozů Toyota, Peugeot a Citroën by se měla obnovit v neděli 19. září večer, tedy noční směnou na pondělí.

Škoda Auto loni dodala celosvětově přes jeden milion aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.