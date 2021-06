Některé pojišťovny nebudou od roku 2022 pojišťovat uhelné elektrárny ČEZ

"Boj proti klimatické krizi a podpora opatření v oblasti klimatu jsou klíčovými prioritami Generali České pojišťovny i celé skupiny Generali, jíž je pojišťovna součástí. Proto omezujeme aktivity v pojištění uhelných elektráren. Příkladem je právě aktuální dohoda se skupinou ČEZ," uvedl člen představenstva Generali České pojišťovny Karel Bláha.

Pojišťovna podle něj souhlasí s vědeckou komunitou ohledně potřeby rychlé dekarbonizace, počínaje energetickým sektorem, a klade tak velký důraz na dekarbonizaci pojišťovacího portfolia. "V posledních dvou letech jsme v rámci skupiny Generali rozhodli o neobnovení pojistného krytí pro čtyři společnosti spřízněné s uhlím, protože jsme od nich v uspokojivé podobě nezískali jejich plány na jeho opuštění," dodal.

Příští týden začínají Akční dny proti špinavému pojištění, kdy podle organizátorů budou po celé ČR lidé protestovat proti pojišťování fosilních paliv. Různorodými happeningy a akcemi chtějí upozornit na to, že pojišťovny Generali, Kooperativa a Allianz pojišťují fosilní paliva, jejichž spalování je hlavní příčinou klimatické krize, uvedli organizátoři z koalice Zastavme špinavé prachy.

Hlavním požadavkem organizátorů je, aby pojišťovny přestaly spolupracovat s firmami ČEZ, Sev.en Energy a EPH, jelikož ani jedna z nich neplánuje skončit se spalováním uhlí do roku 2030. Akce se podle organizátorů uskuteční od 21. června do 23. června ve většině krajských měst. Zaměřit se chtějí zejména na pobočky tří vybraných pojišťoven.

Počátkem června napsal Deník Referendum, že Elektrárna Počerady ze skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače přichází o své současné pojistitele. Hnědouhelný zdroj přestanou podle něj pojišťovat všechny tři společnosti, které jí krytí podle evropské databáze TED dosud poskytovaly - jde o společnosti Allianz, Generali a Kooperativa.

Představitelé vlády uvádějí, že český energetický mix by měl být v dlouhodobém horizontu postaven na jaderné energetice a obnovitelných zdrojích. Na přechodnou dobu má pomoci plyn. Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro odklon od uhlí už v roce 2033.

Vláda vzala doporučení Uhelné komise na vědomí. Termín neschvalovala, pouze doporučila, aby byly v rámci komise dále podrobněji rozpracovány a vyhodnoceny podmínky, nástroje a dopady dřívějšího ukončení využití uhlí v energetice ČR.