Češi letos chtějí na dovolenou k moři, inflace je neodradila. Cestovní kanceláře prodávají i dvojnásobek zájezdů než v době před pandemií

Češi mají velkou chuť cestovat. Oproti sezóně v době pandemie pozorují české cestovní kanceláře i několikanásobné prodeje jak u zimních, tak i letních zájezdů. Do popředí zájmu se dostávají tradiční i méně obvyklé destinace. Lidé se navíc nebojí utrácet a poptávají luxusní hotely nebo řadu doplňkových možností-

Letní sezóna uplynulého roku už nebyla tolik slabá, letos se ale očekává rekordní zájem. „Loňská letní sezóna se téměř dostala na úroveň před pandemií, s Čedokem vyrazilo na dovolenou přes 135 tisíc klientů, což bylo 3,5krát více než v roce 2020,“ sdělila pro server EuroZprávy.cz Kateřina Pavlíková, mluvčí cestovní kanceláře Čedok. Zájem Čechů o cestování v letošním roce podle ní překoná i situaci před vypuknutím pandemie spojené s novým koronavirem. „Za leden jsme překonali prodeje z roku 2019 o celou polovinu, v únoru dokonce jednou tolik a za březen zájem o zájezdy narostl o 75 procent, než ukazují data před třemi lety,“ dodala Pavlíková.

Češi v dobách pandemie šetřili, na zájezdy spíše nejezdili, nebo volili levnější varianty. To se má v letošním roce obrátit. Podle předprodejů totiž cestovní kanceláře pozorují zvýšený zájem o exotické a netradiční destinace nebo dražší hotely s množstvím služeb. Lidé za zájezdy utrácejí zhruba o čtvrtinu více. „Největší zájem je o tradiční destinace, jako jsou řecké ostrovy Kréta, Rhodos, Kos, Zakynthos a podobně. Na vrchol zájmu se znovu dostává Turecká riviéra, kam se v posledních dvou letech moc nelétalo,“ uvedl pro server EuroZprávy.cz Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer. V poměru ceny a výkonu podle něj Turecko jen těžko hledá konkurenci a je ideální destinací i pro rodiny s dětmi.

V dřívějších letech bylo trendem kupovat zájezdy na poslední chvíli, využívat takzvaný Last minute, kdy cena s blížícím se datem odletu nebo odjezdu klesá. Cestovní kanceláře ale v posledních týdnech pozorují situaci, kdy si lidé, kteří vědí, že na dovolenou letos vyrazí, kupují zájezdy hned. „Svoji roli v tomto přístupu hrají kapacity, které se rychle plní, stejně jako externí vlivy, které by se případně mohly promítnout do ceny zájezdu,“ tvrdí Bezděk.

Cestovní kanceláře ale překvapily také prodeje First minute, tedy zájezdů, které zájemci kupují dlouhou dobu dopředu, ještě před začátkem letní sezóny. „Zdá se, že Češi již zřejmě počítají s odezníváním pandemie, a pokud by pandemie ještě neodezněla úplně, tak na základě zkušeností z léta 2020 a 2021 počítají s tím, že covid-19 je vždy v létě výrazně slabší a cestování ovlivňuje v porovnání se zimou jen minimálně,“ odhadl situaci Petr Šatný z cestovní kanceláře Alexandria. Ta už v únoru předpověděla, že sezóna bude letos z hlediska prodejů úspěšná. Již tehdy lidé kupovali zájezdy do destinací, které byly dostupné i v době pandemie, jako je Bulharsko a Řecko, do popředí se ale začalo dostávat již zmiňované Turecko.

U leteckých zájezdů v současné chvíli kromě Turecka dominují destinace, jako jsou Kanárské ostrovy, Egypt, Madeira, Albánie nebo Černá Hora. Díky přímým letům z Prahy do exotických destinací je zvýšení zájem i o dovolenou například v Dominikánské republice. U řady cestovních kancelářích se do nabídky vracejí také poznávací zájezdy na Kubu, do USA nebo vzdálených asijských zemí.