Češi v tuzemsku preferují kratší pobyty, odjíždí nejčastěji na týden

Klienti Čedoku mají největší zájem o pobyty na pět až sedm dní. "Nejprodávanější jsou pobyty pro rodiny s dětmi, a to především v hotelech, kde budeme o prázdninách provozovat náš dětský animační klub. Velký zájem je také o cykloturistiku nebo tematicky zaměřené pobyty, například vinná turistika, koně nebo hrady a zámky," uvedla mluvčí CK Eva Němečková.

Cestovní agentura Invia eviduje největší poptávku po wellness pobytech přes víkend na tři až čtyři dny a po klasických týdenních dovolených. Dva dospělí se dvěma dětmi za zájezd na týden s polopenzí zaplatí podle mluvčí Invie Andrey Řezníčkové průměrně 20.000 až 25.000 korun. "Morava je skoro vyprodaná, lepší hotely jsou opravdu drahé, například Luhačovice nebo Lednice. Levnější jsou Krkonoše, lépe jsou na tom také Beskydy a Jeseníky," dodala Řezníčková.

Rodinná dovolená na Moravě bude letos podle ředitele portálu Slevomat pomyslným "luxusem". Není tam podle něj totiž výkyv poptávky jako v jiných oblastech, které kvůli současné situaci ztratily zahraniční klientelu.

Klienti CK si podle obchodního a produkčního ředitele CK ATIS Petra Krče mohou letos tuzemské zájezdy více užít. Hotely podle něj v prvních fázích nebudou umožňovat využití bazénu nebo wellness lidem, kteří nejsou jejich hosty. "U CK jsou ceny pro letošek podle katalogu, který byl vytištěn vloni v říjnu. To znamená, že ceny jsou pevné a jsou garantovány smlouvou. Ceny v hotelových recepcích mohou ovšem nově reagovat na poptávku, stejně jako je to například u letenek. Je to pochopitelné. Hotel musí vygenerovat v sezoně nejvíce tržeb, za kterých musí přežít mimosezonu. A letos na jaře byly hotely téměř tři měsíce bez jakýchkoliv tržeb," dodal Krč.

ERV Evropská pojišťovna nabízí přes vybraná ubytovací zařízení produkt HotelStorno. Meziročně u něj nyní eviduje nárůst poptávky o 15 až 20 procent. Podle manažera komunikace a marketingu ERV Vlastimila Divokého si lidé uvědomují, že ani za dovolenou v ČR nevynaloží malé peníze. Pojištění kryje zrušení cesty, v závislosti na vybrané variantě může obsahovat také pojištění odpovědnosti za škody způsobené v ubytovacím zařízení.

Češi se podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy začínají bát utrácet. Velká část lidí podle něj neuvažuje o čtrnáctidenní dovolené v ČR. Stát by měl proto poptávku podpořit nejlépe dotovanými poukazy. Připravuje je ministerstvo pro místní rozvoj. Podle Fóra cestovního ruchu by na ně měla vláda vyčlenit deset miliard korun. Dále by měla vybrat významnou část obyvatelstva, která poukaz v hodnotě 5000 korun získá.