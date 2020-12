Zájezdy na svátky v exotice se plní, někde jsou poslední místa

U vánočních a silvestrovských pobytů je dále populární tradičně Egypt, Madeira nebo Kanárské ostrovy. CK si aktuální poptávku pochvalují, přestože je podle nich kvůli pandemii koronaviru meziročně výrazně nižší. Vyplývá to z vyjádření zástupců CK.

Sehnat volné letenky na zimní prázdniny do exotických destinací je nyní už téměř nemožné podle mluvčí CK Čedok Evy Němečkové. "Na vánoční a silvestrovské pobyty máme v prodeji ještě několik posledních míst, a to do Egypta, na Madeiru nebo na Kanárské ostrovy. Nejprodávanější jsou pobyty v pětihvězdičkových hotelech přímo na pláži a se stravováním all inclusive," uvedla.

CK Fischer sleduje obrovský zájem o silvestrovský pobyt v SAE. Podle jejího mluvčího Jana Bezděka se první letadlo naplnilo za několik dní, přidali tedy druhé. "Díky tomu, že jde o charterový let, tak klienti nemusí před odletem na test. Pokud by se chtěl někdo nechat před odjezdem pro jistotu otestovat, může si za zvýhodněnou cenu 990 korun nechat udělat test v naší speciální laboratoři přímo u letiště. Cestou k odletu podstoupí test a výsledek mu přijde na mobilní telefon do hodiny ještě předtím, než nastoupí na palubu letadla," popsal Bezděk.

Vysokou poptávku po SAE potvrdila i cestovní agentura Invia. Podle její mluvčí Andrey Řezníčkové je to druhá nejčastější destinace, kam Češi na Vánoce a Silvestr odlétají. "Výhodou také je, že SAE jsou z exotických destinací finančně nejdostupnější. Vánoce ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Dubaji jsou k dispozici už od 17.000 korun," řekla. Doplnila, že v případě prosincových termínů u českých klientů vede každoročně Egypt.

Velký zájem o Egypt hlásí také CK Exim Tours. Pobyty na Vánoce a Silvestra jsou podle jejího obchodního ředitele a mluvčího Petra Kostky v tuto dobu jindy téměř vyprodané. Letos je to podle něj kvůli koronaviru jiné. Přesto se mnoho Čechů prosincového pobytu v této zemi nevzdá. Egypt je podle Kostky vhodný pro milovníky historie, nadšené potápěče či vyznavače golfu.

Zimním zájezdům "za teplem" v případě CK Alexandria podle jejího marketingového ředitele Petra Šatného aktuálně vévodí Egypt. Na druhém místě jsou Maledivy, u kterých lidé poptávají hlavně termíny na přelomu roku a začátku ledna, dodal.

Informace o omezeních při cestování do zahraničí pravidelně aktualizuje ministerstvo zahraničních věcí na svém webu.