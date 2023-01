39 procent lidí loni dostalo přidáno. Zbytek si pohoršil

Téměř dvě třetiny dotázaných v průzkumu uvedly, že jejich příjmy vzrostly do 5000 Kč. Růst od 5000 do 10.000 Kč uvedlo 23 procent respondentů a nad 10.000 korun se zvedly příjmy u 15 procent lidí. Nejvíce rostly výdělky ve věkové skupině 45 až 64 let.

Navzdory nepříznivé ekonomické situaci si požádalo o zvýšení platu 23 procent dotázaných, osm procent se svým požadavkem uspělo. Dalším 21,5 procenta zaměstnavatel přidal sám. Na 36 procent zaměstnanců si o navýšení mzdy u svého zaměstnavatele nepožádalo.

"Lidé by v žádném případě neměli přestat splácet své závazky. Pokud už se dostanou do problémů se splácením, měli by okamžitě kontaktovat poskytovatele svého úvěru,“ uvedl ombudsman klientů Home Creditu Miroslav Zborovský.

Průzkum se také zabýval úsporami domácností. Na 36 procent dotázaných uvedlo, že udržují své úspory na stejné úrovni. U 33 procent respondentů se za poslední rok jejich našetřené peníze snížily a 17 procent odpovědělo, že jejich úspory klesly na nulu.

Snížení úspor nebo pokles na nulu má podle většiny dotázaných jasnou příčinu. Jde především o zvyšování cen za zboží, služby a energie, což v průzkumu uvedlo 88 procent lidí. Na osm procent přišlo o úspory kvůli ztrátě zaměstnání a tři procenta následkem snížení platu. K mimořádnému nákupu využilo našetřené peníze 21 procent lidí, čímž se snížily úspory bez souvislosti s inflací, doplnil expert marketingového výzkumu Home Creditu Jaroslav Ondrušek.