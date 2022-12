Adaptační skupiny pro děti z Ukrajiny budou pokračovat i v příštím roce

Cílem výzvy je podpořit volnočasové adaptační skupiny pro děti od tří do 18 let, které v Česku pobývají kvůli válce na Ukrajině a nenavštěvují zde mateřskou, základní nebo střední školu. Adaptační skupiny mají podle ministerstva podpořit socializaci ukrajinských dětí v České republice, podpořit u nich rozvoj češtiny, duševní pohodu a duševní zdraví a připravit je na nástup do českých škol.

O příspěvek mohou v systému ISPROM žádat školy, města a obce a jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace, které budou adaptační skupinu provozovat od ledna do konce června 2023. Mohou žádat nejméně o 60.000 korun, nejvyšší částka, kterou mohou pořadatelé adaptačních skupin pro ukrajinské uprchlíky obdržet, jsou čtyři miliony korun. Ministerstvo jim peníze vyplatí nejpozději 15. června 2023 a pošle je v jedné platbě.

MInisterstvo školství vyčlenilo v dubnu 1,25 miliardy korun na adaptační skupiny pro Ukrajince ve věku od tří do 15 let a 150 milionů na kurzy češtiny pro běžence ve věku 14 až 18 let. Žadatelé měli peníze vyčerpat na aktivity, které se budou konat do konce srpna. Ministerstvo pak ještě vypsalo další dotační program 100 milionů korun na podporu prázdninových jazykových kurzů pro děti ve věku šest až 18 let. Další dotační výzva byla na aktivitu adaptačních skupin pro děti ve věku tři až 18 let od srpna do prosince tohoto roku. Organizátoři skupin si tehdy mohli rozdělit 200 milionů korun.

Váleční uprchlíci z Ukrajiny začali do Česka přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu 24. února. V českých mateřských, základních a středních školách se podle dat ministerstva na konci září učilo 50.285 dětí ukrajinských uprchlíků, což je 2,7 procenta žáků. Školáci s ukrajinským státním občanstvím se stali nejpočetnější skupinou cizinců mezi žáky českých škol. Nejvíce Ukrajinců je ve školách základních.

V ČR je podle statistik ministerstva zhruba 10.900 mateřských, základních a středních škol. Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo mateřské školy 360.490 předškoláků, z toho 12.103 dětí mělo jiné než české občanství. Do základních škol v minulém školním roce chodilo 964.571 žáků, z toho 23.359 cizinců. Středoškoláků bylo celkem 446.245, z toho cizinců 10.053.