Aktivisté opět omezili provoz na magistrále, chtějí omezení rychlosti na 30 kilometrů

Stát by měl podle prezidenta České stomatologické komory (ČSK) Romana Šmuclera podpořit výuku čištění zubů na školách. Projekt, který by zasáhl všechny děti, by podle něj stál řádově desítky milionů korun. Řekl to na dnešní tiskové konferenci ke Světovému dni ústního zdraví. Správnou prevencí je podle něj možné zubní kazy u dětí prakticky eliminovat, čímž stát ušetří peníze. V letošním roce je na zubní péči z veřejného zdravotního pojištění vyhrazeno 17 miliard korun, uvedl.