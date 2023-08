Andrej Babiš se omluvil Holcové za nepravdivý příspěvek

Vy, kteří máte děti, to samozřejmě víte. Ještě pořád jsou prázdniny. Ti ostatní z vás to mohli poznat z toho, že je stále okurková sezóna a v médiích řeší se hlavně kraviny. Všem se dá vzkázat jen jedno – nebojte, už brzo to skončí. Tak se pojďme podívat, jaký ten minulý týden vlastně byl.