ANO by teď jasně vyhrálo sněmovní volby, podpořila by ho třetina lidí

Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu dostalo šest subjektů, první dvě místa by obsadila současná opozice. ANO by volilo 33,2 procenta lidí, druhé by skončilo hnutí Svoboda a přímá demokracie s dvanáctiprocentní podporou.

Až pak následují vládní strany. ODS by podpořilo 11,6 procenta lidí, těsně nad 10 procent by se dostali ještě Piráti. Starostové a nezávislí by obdrželi 6,4 procenta hlasů. TOP 09 se drží jen těsně nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory parlamentu.

Mimo Sněmovnu by zůstali sociální demokraté (4,5 %) či komunisté (3 %), ale i vládní lidovci (3,5 %). Hnutí Přísaha by volila necelá tři procenta dotázaných.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před dvěma lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.