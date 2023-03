ANO podá ústavní stížnost kvůli valorizaci. Vláda je připravena si ji obhájit

Průměrná starobní penze by se měla podle novely kvůli inflaci zvýšit o 760 korun. Podle dosavadních pravidel by rostla o 1770 korun.

"ANO se obrátí na Ústavní soud. Důvodů je několik. Vedle způsobu přijetí je to retroaktivita. Počkáme, až zákon bude ve Sbírce zákonů. Práce na ústavní stížnosti zahájíme neprodleně. ANO má dostatek poslanců, aby podalo ústavní stížnost samo," uvedla Schillerová. Řekla, že je Pavlovým rozhodnutím zklamaná. "Měl šanci ukázat, že je prezidentem všech, že je pojistkou ústavnosti," řekla šéfka poslanců ANO.

Podle ní budou stěžovatelé nejspíš žádat o přednostní projednání. Zvažují také, že by chtěli podnět projednávat i ústně, aby mohl jejich zástupce přednést argumenty. "K tomu inklinujeme," řekla Schillerová.

Podle zákonodárců ANO lidem nárok na navýšení penzí podle původních pravidel vznikl se skončením měsíce ledna. Vláda rozhodla o změně o pár týdnů později. Hnutí vadí i projednávání normy v legislativní nouzi. Podle něj tento způsob slouží pro mimořádné situace, tedy třeba při povodních.

Podle přijaté a podepsané novely se má zásluhový procentní díl všech důchodů od června zvýšit místo o 11,5 procenta o 2,3 procenta a k tomu ještě o 400 korun. Výhodnější je to pro lidi s nejnižšími důchody. Navýšení by letos mělo stát 15,4 miliardy korun. Podle původního výpočtu by to bylo o 19 miliard korun víc. Podle Národní rozpočtové rady by rozdíl výdajů mezi novým červnovým a původním přidáním po všech příštích valorizacích činil za roky 2023 až 2030 celkem kolem 250 miliard korun.

Fiala a další lídři koalice vítají Pavlovo rozhodnutí, novelu chtějí hájit u ÚS

Premiér Petr Fiala (ODS) uvítal rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podepsat úpravu mimořádné valorizace důchodů. Novela zabraňuje enormnímu nárůstu zadlužení země a zároveň zaručí všem příjemců důchodů jejich zvýšení průměrně o 780 korun, sdělil dnes premiér ČTK. Za správné označili prezidentovo stanovisko i další koaliční politici včetně ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Pavel dnes oznámil, že se spornou vládní novelu o snížení červnové valorizace důchodů rozhodl podepsat. Považuje ale za nezbytné, aby zákon přezkoumal Ústavní soud (ÚS). Pokud by se opozice nakonec na soud neobrátila, učinil by tak sám. Opoziční hnutí ANO už zopakovalo, že se na soud kvůli retroaktivitě a způsobu projednání novely obrátí.

Fiala ČTK napsal, že prezidentovo rozhodnutí uvítal. "Tato úprava je nesmírně důležitá, protože zabraňuje enormnímu nárůstu zadlužení naší země a zároveň zaručí všem, kteří pobírají důchody jejich zvýšení průměrně o 780 korun," uvedl předseda vlády.

Vicepremiér Jurečka na twitteru napsal, že Pavlovo rozhodnutí je podle něj správné. "Jsem rád, že se podařilo vysvětlit naléhavost úpravy valorizace důchodů. Důvody k tomuto kroku jsou jasné, musíme zodpovědně spravovat veřejné finance a nesmíme zadlužovat další generace. Úprava červnové valorizace je záchrannou brzdou. Kdyby vláda nezasáhla, přinesla by valorizace dalších 34 miliard dluhů do státního rozpočtu a zátěž by dál nekontrolovaně rostla," uvedl.

Koalice je podle Jurečky připravená návrh obhájit před Ústavním soudem. Podle šéfky Sněmovny a koaliční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové rozhodnutí ÚS napomůže jednou provždy odstranit některé otazníky, které ohledně projednávání zákona vznikly. "Nicméně jsem ráda, že i podle prezidenta Pavla převažují racionální argumenty pro schválení této novely," napsala Pekarová Adamová ČTK.

Pavlovo rozhodnutí ocenil i vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). "To, aby fungování našeho státu včetně důchodů bylo dlouhodobě udržitelné, je v zájmu každého z nás. Vládu teď čeká úkol přijít se zásadní reformou penzí pro budoucnost všech generací. Úkol, kterého se nebojíme," sdělil Rakušan ČTK.