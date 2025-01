ANO se blíží k vládní většině, ukazuje nový průzkum. Dvě strany balancují na hraně

Konkrétně by ANO získalo 34,4 procenta hlasů. Na dvouciferný výsledek by momentálně dosáhla už jen koalice Spolu se ziskem 18,1 procenta. Tvoří ji vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09, které se už loni dohodly, že do letošních parlamentních voleb opět postaví společné kandidátky.

Třetí místo by obsadilo hnutí Starostové a nezávislí. Čtvrtého člena vládní koalice by volilo 9,9 % lidí. Opoziční SPD by oslovila přes osm procent voličů. Do Sněmovny by pronikli i Piráti, které by podpořilo 7,3 procenta hlasujících.

Z dalších subjektů by nejblíže překonání pětiprocentní hranice nutné pro zisk mandátů byli Motoristé a hnutí Stačilo. Oběma by chyběla jediná desetina procenta. Sociální demokraté a Přísaha se drží kolem tří procent.

V přepočtu na mandáty by ANO mělo 95 křesel, takže k vládní většině by mu chybělo šest hlasů. Koalici by však nedaly dohromady ani strany současné vládní koalice s Piráty, kteří ji v průběhu volebního období opustili. Spolu by mělo 46 mandátů, Starostové 22 a Piráti o tři méně. SPD by reprezentovalo 18 poslanců.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.