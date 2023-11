ANO se obrací na Ústavní soud. Napadlo novelu zpřísňující předčasné důchody

Návrh žádá zrušení části zákona o důchodovém pojištění kvůli tomu, že během legislativního procesu vypadlo přechodné období o délce 13 měsíců. "Když tento návrh schválila vláda, tak to přechodné období 13 měsíců tam bylo. Bylo tam období, kdy se mohli občané rozhodnout, že odejdou v tom limitu pěti let před nárokem na řádný důchod do předčasného důchodu," zmínila Schillerová.

ANO tvrdí, že vznikla zásadní nerovnost mezi lidmi, kteří se narodili do 30. září, a osobami narozenými od 1. října. Ti druzí ztratili účinností novely nárok, přestože původně podmínky pro odchod do předčasného důchodu splňovali. Opoziční hnutí si stěžuje také na porušení demokratických principů a sněmovního jednacího řádu.

Novela zákona o důchodovém pojištění, kterou parlamentní komory schválily v průběhu letních prázdnin, začala platit od října. Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zůstávají pravidelné valorizace, ty mimořádné nahradí dočasný příspěvek. Podle ministra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) má zmenšit rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory. "Chci zdůraznit, že nadále budeme v době extrémní inflace důchodcům pomáhat se zvýšenými náklady," řekl v květnu.

Příspěvek bude odvozen od průměrného starobního důchodu v jednotné pevné částce ve výši 30 % růstu cen, zároveň se zvýší procentní výměra důchodů o dalších 30 % růstu cen. Zvýšení bude trvalé a zohlední se při řádné valorizaci. "Důchody budou stále navyšovány v řádném termínu od prvního ledna. Na tom se nic nemění. Toto navýšení bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu," vysvětlil ministr.

Došlo také ke změnám v podmínkách předčasných důchodů. Nově má být možné do něj odejít nejprve tři roky před dosažením důchodového věku, a to pod podmínkou získání doby pojištění 40 let. Zvýšit se má také intenzita krácení procentní výměry.

Vláda si původně přála, aby novela platila už od září, jenže prezident Petr Pavel měl ke změnám své výhrady a předpis podepsal až 1. září, čímž posunul platnost změn.