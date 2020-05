Babiš jednal s bývalými náčelníky štábu o modernizaci armády

Podle informací ČTK se během jednání řešila jak otázka současné modernizace, tak například zkušenosti bývalých náčelníků generálního štábu s dřívějšími koncepčními plány na modernizaci armády. Ty většinou kvůli škrtům nebyly dodrženy.

"Česká republika sice nemá velkou armádu, ale právě proto musí být moderně vybavená. Naše vláda tak nechce v rozpočtu armády škrtat ani v době koronavirové krize. Nákupy ale musí být transparentní a pro armádu maximálně efektivní. Myslím, že na tom jsme se shodli. Stejně jako na tom, že bychom měli co nejvíc podporovat to, aby se v co největší míře nakupovalo od českých firem, což už se aktuálně docela daří," napsal ČTK Babiš.

Videoschůzka se konala den po návštěvě premiéra na ministerstvu obrany. Babiš po ní na tiskové konferenci zdůraznil potřebu modernizace armády. Podpořil zakázku na nákup pásových bojových vozidel pěchoty, která bude stát více než 50 miliard korun. V minulosti kvůli dopadům krize způsobené pandemií koronaviru připustil, že by pořízení obrněnců mohlo být odloženo. Ve středu také zmínil potřebu dalších investic, například do terénních automobilů nebo do nových děl.

Armáda si stěžuje na dlouhodobou podfinancovanost, kvůli které používá desítky let starou techniku. Metnar například ve středu řekl, že řada současných bojových vozidel pěchoty je nepojízdná a nefunkční je více než polovina děl. Na nejbližší dobu má ministerstvo obrany naplánované nákupy v řádu desítek miliard korun. Zároveň armáda potřebuje miliardové investice do nemovitostí nebo pro naplnění skladů.

Česko spojencům z NATO slíbilo, že do roku 2024 bude dávat na svou obranu dvě procenta HDP. Někteří politici ale v nedávné době reálnost dodržení slibu zpochybnili. Akviziční plány ministerstva obrany také mohou narušit dopady krize kolem koronaviru. Letos již obrana vrátila do státního rozpočtu na řešení následků pandemie 2,9 miliardy korun.

Bývalí náčelníci generálního štábu se chtěli k možným škrtům vyjádřit v polovině dubna na společné tiskové konferenci. Zhodnotit na ní chtěli situaci armády i českou pozici v NATO. Kvůli epidemii ji ale přesunuli na pozdější dobu.