Hasiči v Praze čelí těžké zkoušce. Už 11 nakažených, desítky dalších v karanténě

"Čelíme asi nejtěžší zkoušce v historii sboru. Máme 11 hasičů, kteří mají pozitivní test, otestovali jsme už 105 lidí. Pro nás to znamená významným způsobem zasáhnout do našeho fungování, zejména do služeb, které máme," řekl Hlinovský.

Můj "říďa" @HasiciPraha je generál @RHlinovsky a dneska mluvil na tiskovce. Máme to teď všichni u sboru těžký, tak nám držte palce.

Snížen byl počet hasičů ve směně. Jednu jich v obvyklém provozu slouží asi 180. V současné době jich je ve směně 121 a dalších 60 je připraveno v záloze. Z celkem deseti stanic pak musela být jedna uzavřena a vydezinfikována. Jde o stanici v Krči, která bude znovu v provozu od sobotních 7:00. "Zároveň jsme omezili styk mezi našimi stanicemi na nezbytně nutné minimum," řekl Hlinovský. Již minulý týden byly uzavřeny areály stanic veřejnosti. Čištěny a dekontaminovány jsou také vozy.

Odděleno je operační středisko. Nyní vedení hasičů jedná s magistrátem o způsobu dezinfekce střediska, aby mohla být prováděna bez omezení jeho fungování.

O vybavení hasiči jednají s městem i státem. "Ve středu jsem přivezl 7000 roušek, takže nějakou zásobu na nejbližší dny máme. Máme slíbeny další dodávky," řekl Hlinovský. Hasiče prý podporují i soukromé firmy, které jim poskytují jídlo a nápoje.

V souvislosti ze zavedením bezpečnostních opatření včetně zákazu volného pohybu osob zaznamenali hasiči úbytek výjezdů. "Týká se to hlavně technických zásahů, protože dvě třetiny zásahů nejsou požáry, ale technické zásahy. Sami vidíte, že provoz v Praze je výrazně menší," řekl Hlinovský.

První dva případy nákazy ve sboru pražští hasiči ohlásili minulý týden v pátek, jeden hasič byl ze směny ze stanice Satalice, druhý ze strojní služby ve Strašnicích. Nakazili se při soukromé nebo sportovní aktivitě.