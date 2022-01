Vondrášek se asi stane policejním prezidentem, komise ho doporučila jmenovat

Vondrášek je jediným uchazečem, který se přihlásil do nabídkového řízení na obsazení pozice. Vedení ministerstva podle Rakušana doporučení posoudí a definitivní stanovisko oznámí v úterý. Současný policejní prezident Jan Švejdar ve funkci skončí k 31. březnu.

Rakušan uvedl, že komise nezmínila proti jedinému kandidátovi na policejního prezidenta žádné výhrady. "My na vnitru teď máme dvě možnosti. Buď doporučení akceptovat, nebo neakceptovat. To bychom ale museli mít relevantní důvody. Teď je to na širší debatu ve vedení ministerstva vnitra, nechceme nic uspěchat," řekl Rakušan.

Švejdar své rozhodnutí požádat o uvolnění ze služebního poměru oznámil v polovině loňského prosince. Informaci zveřejnil poté, co se s Rakušanem počátkem měsíce sešel. Rakušan v té době ještě nebyl jmenován do funkce. Švejdar napsal, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí. Rakušan odmítl tvrzení, že na Švejdara ohledně odchodu vyvíjel tlak. Připustil ale, že se v některých otázkách neshodnou.

Ministr se znovu se Švejdarem sešel na začátku ledna. Rakušan po schůzce uvedl, že se s policejním prezidentem do jeho odchodu z funkce domluvili na "nanejvýš profesionální" spolupráci.

Nabídkové řízení se týká členů bezpečnostních sborů zařazených v 11. platové třídě i příslušníků zpravodajských služeb. Pokud se uchazeče nepodaří najít touto cestou, následuje výběrové řízení. Do toho by se mohli přihlásit i další uchazeči, například šéf pražských policistů Tomáš Lerch, o němž jako o kandidátovi na policejního prezidenta v minulosti média spekulovala.