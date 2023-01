Babiš dělá kampaň v Liberci, kde první kolo vyhrál Pavel. Dochází ke slovním konfliktům

Dav lidí Babiše obklopil už na vlakovém nádraží ráno po 9:00, vítal jej potlesk i pískot a skandování "Babiš na Hrad" a "Pavel na Hrad" současně. Dopoledne na Soukenném náměstí čekaly na prezidentského kandidáta početnější a výrazně hlasitější skupiny lidí, oba tábory ale od sebe pomyslně oddělily tramvajové koleje. Lidé na na sebe přes ně opět pokřikovali a přeli se. Když Babiš přijel, lidé z obou stran ho obklopili. Policie je následně odsunula z prostoru kolejí, aby místem mohly projíždět tramvaje. Konflikty v centru města policisté řešit nemuseli, vše zůstalo ve verbální rovině. "Ať ho nechají mluvit", "Mně je bližší Brusel než Moskva", "Babiš je zlo, Pavel je peklo", "Babiš to s námi jako jediný myslí dobře," zaznělo nino jiné od přítomných.

Babiš se svým sympatizantům také podepisoval a rozdával letáky. Doprovázela ho manželka Monika. "Jsem poprvé na takovém výjezdu," řekla ČTK a dodala, že ji o to požádal její manžel. Z místa, kde v centru Liberce stála, slyšela ale zejména odpůrce Babiše. "Není mi to moc příjemné. Je mi líto, že to musí manžel poslouchat, ale lidé na to mají právo," dodala.

Na Soukenném náměstí byl Babiš zhruba hodinu stejně jako před tím u vlakového nádraží. "Sleduji ho dlouhodobě. Je to tady jediný člověk, který tady v této zemi něco dokázal," řekl ČTK devětašedesátiletý Milan Piskač. Na setkání přišla s transparentem "Volím Petra Pavla" také pětasedmdesátiletá Eva. "Mě to zlobí, že se tady (Babiš) pořád cpe do politiky a přitom nás okrádá a oblbuje. Omezuje demokracii," řekla ČTK.

V kontaktní kampani bude expremiér Babiš pokračovat dnes odpoledne v Jablonci nad Nisou a s voliči se setkávat tam. Konflikty jeho sympatizantů a kritiků provázely i Babišovo čtvrteční setkání s voliči v Benešově. Babiš dnes ČTK řekl, že mu někteří odpůrci skákali i před auto.

V Liberci i Jablonci v prvním kole prezidentských voleb vyhrál Pavel, Babišův soupeř ve druhém kole prezidentských voleb, které se uskuteční za týden. Pavla ve stotisícovém Liberci v prvním kole volilo 20.822 lidí, což bylo 40,06 procenta hlasujících. Pro někdejšího premiéra Babiše hlasovalo 16.022 lidí, získal tedy 30,82 procenta hlasů. Ve 45tisícovém Jablonci pro Pavla hlasovalo 8829 voličů, což znamenalo bezmála 39 procent hlasů. Babiš získal hlasy od 7349 lidí, tedy 32,45 procenta.

Pavel začal dnešní den v Ostravě, kde naopak v 1. kole zvítězil Babiš. Odpoledne bude Pavel v Brně.

Druhé kolo prezidentských voleb se uskuteční za týden.

Babiš se odpoledne setká s příznivci v Děčíně, kde také prohrál s Pavlem

Kandidát na prezidenta a předseda hnutí ANO Andrej Babiš se setká dnes odpoledne se svými příznivci v Děčíně. Zve je na setkání na Masarykově náměstí v 16:00. Informaci zveřejněnou na sociálních sítích ČTK potvrdil děčínský primátor Jiří Anděl (ANO). V prvním kole Babiš v Děčíně s náskokem porazil Petra Pavla, bývalého vysokého představitele české armády a NATO, který spolu s Babišem posroupil do druhého kola prezidentských voleb. Babiš byl dnes od rána v Liberci a v poledne se přesunul do Jablonce nad Nisou, návštěva Děčína původně ohlášena nebyla.

Do Liberce přijel Babiš po 09:00. Celé dopoledne ho provázeli příznivci i odpůrci, vzájemně si nadávali, osočovali, překřičovali, ale kromě drobných strkanic v davu k fyzickým konfliktům situace nedospěla.

V Ústeckém kraji Babišovi dalo hlas v prvním kole 47,28 procenta hlasů. Pavel získal 29,29 procenta hlasů. Na Děčínsku měl poslanec za Ústecký kraj Babiš 47,93 procenta hlasů a jeho soupeř v druhém kole 27,57 procenta hlasů. Pavel v úterý navštívil Ústí nad Labem, kde ho přivítalo několik tisíc lidí skandováním "Pavel na Hrad".