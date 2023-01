Babiš nemá znalosti o fungování NATO. Pavlovi nemohl „vylobovat“ jednu z vedoucích pozic, jak se chlubil

Chlubil se tím, že se prezidentu Miloši Zemanovi a vládě Bohuslava Sobotky, v niž působil jako ministr financí, podařilo pro tehdejšího náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Petra Pavla „vylobovat“ místo předsedy Vojenského výboru NATO.

Pavel pozici zastával mezi lety 2015 až 2018. „Měl by být vděčný panu prezidentovi Zemanovi, kterého tak kritizuje, protože je jasné, že to místo připadlo někomu z bývalého východního bloku. No a pan generál byl nejlepší kandidát,“ adresoval prezidentský kandidát za hnutí ANO vyjádření ke generálu Pavlovi.

Babiš v kritice Pavla o několik minut později pokračoval. „Všechny členské země rotují a mají právo na tuto funkci. Kdyby nebylo neštěstí ve Smolensku, kde zemřel náčelník generálního štábu polské armády, tak by to tehdy připadlo Polsku. Takže my jsme všichni lobovali a byli jsme hrdí na to, že se nám podařilo vylobovat místo pro pana Pavla.“

Vysloužilý generál Pavel následně na výzvu moderátora Reye Korantenga reagoval. „Pan Babiš opravdu neví, jak funguje NATO. Ta funkce není rotační. Kdyby byla, tak se nebude volit. Ve funkci se střídají zástupci různých zemí na základě toho, kdo nominuje svého zástupce a kdo projde v tajné volbě.“

Babiš nemá základní povědomí o fungování NATO

Dne 20. září 2014 Severoatlantická aliance zveřejnila tiskovou zprávu, ve které potvrdila zvolení generála Petra Pavla do funkce předsedy Vojenského výboru NATO. „Začátek jeho tříletého funkčního období je očekáván v červnu 2015. Nahradí nynějšího předsedu Knuda Bartelse,“ napsalo tehdy NATO.

Aliance v tiskové zprávě také vysvětlila, že předseda tohoto výboru má za úkol reprezentovat názory náčelníků generálních štábů všech členských zemí. Tyto názory jsou vždy založené na jednomyslnosti.

Předseda Vojenského výboru NATO je zároveň nejvyšším vojenským poradcem pro generálního tajemníka aliance. Má sjednocovat názory a činy jednotlivých členských států.

Není tedy ani pravdou, že bez tehdejšího „lobování“ nejvyšších představitelů České republiky by Pavel na jednu z nejvyšších pozic v rámci Severoatlantické aliance nedosáhl. Podle Babiše zajistila Pavlovi jeho pozici nehoda letadla ve Smolensku, při které v roce 2010 zemřel kromě polského prezidenta Lecha Kaczyńskoho také náčelník Generálního štábu Polské republiky Franciszek Gągor. Gągor na základě tvrzení Andreje Babiše měl stanout na pozici předsedy Vojenského výboru NATO místo českého generála.