Babiš stáhl stížnost z obavy ,aby se jeho kauza opět neprojednávala

Babišovi právníci se začali poté, co soud letos v lednu někdejšího premiéra v případu nepravomocně osvobodil, začali obávat toho, že kdyby se stížností uspěli, mohl by se případ začít znovu projednávat. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy.

Mluvčí Ústavního soudu Kamila Abbasi uvedla, že stěžovatel může vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se soud odebere k závěrečné poradě. "V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Stěžovatel této možnosti využil, a Ústavní soud proto řízení zastavil usnesením," doplnila mluvčí.

Babišův advokát Michael Bartončík serveru řekl, že kdyby Babiš se stížností uspěl, případ by dostal Nejvyšší soud. "Kdyby Nejvyšší soud zjistil, že došlo k vydání neoprávněně, v konečném důsledku by to znamenalo, že bychom museli opakovat celý proces," řekl advokát a doplnil, že na důvodech stížnosti ale trvá. Babiš a jeho právníci ve stížnosti poukazovali na to, že znění žádosti o vydání Babiše ke stíhání bylo jiné než to, co státní zástupce Jaroslav Šaroch následně napsal do obžaloby.

V kauze Čapí hnízdo, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu ve středních Čechách, pražský městský soud Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v lednu nepravomocně osvobodil. Podle soudce Jana Šotta není skutek popsaný v obžalobě trestným činem. Nyní se čeká na to, až sepíše písemné znění rozsudku. Babišův advokát Eduard Bruna i státní zástupce Jaroslav Šaroch si ponechali lhůtu pro případné odvolání. Obhájce Nagyové Josef Bartončík se za ženu práva na odvolání vzdal.

Nagyová v případu čelí obžalobě z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiš z pomoci k dotačnímu podvodu. Státní zástupce tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle Šarocha to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.