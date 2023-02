Babiš zůstává v politice jako poslanec. Tvářemi ANO budou Schillerová a Havlíček

Babiš považuje za důležité dobudovat strukturu hnutí ANO, soustředit se na mladou generaci, hledat nové tváře a připravit se na příští volby. Omezí své mediální a společenské aktivity. "Abych mediální a politické scéně sebral hlavní terč obsesivní nenávisti," řekl.

"Konečně jsem pochopil, jak to funguje. Musíte tam být vždycky, když se kliká, jinak jsou v kancelářích. Je to fajn práce, já si to užívám," řekl k činnosti v dolní komoře Parlamentu Babiš. Uvedl, že nikdy neřekl, že bude rezignovat. "Nebudu tolik aktivní ani mediálně, protože média ze mě tady vybudovala to zlo za ta léta. Takže bude potřeba, abyste se soustředili na nějaký jiný objekt nebo subjekt, to je tak asi jediná změna," dodal expremiér.

Babiš hnutí ANO založil v roce 2012, o rok později se subjekt poprvé dostal do Sněmovny. Po vládních angažmá v letech 2014 až 2021 je nyní v opozici, se 72 poslanci má nejsilnější poslanecký klub. Babiš je od počátku nepřetržitě předsedou ANO. Letos skončil druhý v prvním kole prezidentské volby, v druhém kole jej porazil bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel.

Za nenávist ve společnosti mohou podle Babiše média

Nenávist ve společnosti a rozdělení lidí mezi prvním a druhým kolem lednových prezidentských voleb nebyly výsledkem prezidentské kampaně, ale činnosti médií, řekl po dnešním zasedání předsednictva hnutí ANO jeho předseda a neúspěšný prezidentský kandidát Andrej Babiš. Zopakoval, že jeho prezidentská kampaň byla o míru, ale média sdělení překroutila.

Babiš byl kritizován hlavně za billboard s textem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják." Útočil jím na svého soupeře Petra Pavla kvůli jeho minulosti spojené s vrcholnými funkcemi v české armádě a NATO. Sám Babiš později uznal, že nápis nebyl vhodný, odmítl ale, že by dělal negativní kampaň.

Babiš dnes řekl, že nenávist a rozdělená společnost jsou dílem médií. "My jsme mluvili o míru, vy jste to všechno překroutili, vy, média, vy jste z toho udělali nenávistnou kampaň. Já mluvil o míru, ne o válce," uvedl. Doplnil, že o tom jednou napíše knihu. "Doufám, že si tu pravdu vaše děti přečtou, že se vás zeptají, jestli jste dělali vaši profesi podle etického kodexu, nebo za nějakým účelem," uvedl.

ANO chce po prezidentské volbě cílit na voliče SPD a ČSSD

Předsednictvo hnutí ANO dnes vyhodnotilo zisk zhruba 2,4 milionu hlasů v prezidentské volbě jako skvělý výsledek, uvedl po zasedání předseda ANO Andrej Babiš. Hnutí chce podle něj pracovat pro voliče, které ignoruje vláda Petra Fialy (ODS). Babiš vedle vládní pětikoalice kritizoval i šéfy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamuru a ČSSD Michala Šmardu, kteří podle něj zradili zájmy svých voličů přímou či nepřímou podporou Babišova protikandidáta z prezidentské volby Petra Pavla.

Babiš získal v nedávných volbách hlavy státu 2,4 milionu hlasů, bývalý vysoký představitel české armády a NATO Pavel ho porazil o zhruba 960.000 hlasů s podporou téměř 3,36 milionu lidí. "Můžeme konstatovat, že zisk 2,4 milionu hlasů je pro ANO skvělý výsledek a jednoznačná motivace pro další práci a obhajobu zájmů této skupiny voličů, jimiž Fialova vláda pohrdá a soustavně je ignoruje," konstatoval Babiš.

Zdůraznil, že ANO získalo téměř o milion hlasů víc než ve sněmovních volbách v roce 2021 a o 100.000 více, než dostaly strany nynější vládní pětikoalice. Dokazuje to podle něj, že ANO má potenciál oslovit voliče bez zastoupení v Parlamentu. "Ti, kdo tvrdí, že ANO není programově ukotvené, se mýlí nebo vědomě nemluví pravdu. Od počátku jsme protikorupční hnutí a catch-all party," řekl.

Kabinet je podle Babiše asociální, pohrdá občany a přehlíží opozici. Nemá podporu většiny lidí, ale o všem rozhoduje a nyní "má i prezidenta". ANO chce podle dělat politiku v zájmu seniorů, rodin s dětmi, zaměstnanců, živnostníků, zaměstnavatelů, ale i samoživitelek, zdravotně postižených a dalších znevýhodněných skupin občanů ohrožených chudobou.

Okamura a Šmarda se podle Babiše nezajímají o své voliče, což se projevilo tím, že jejich zájmy zradili přímou či nepřímou podporou Pavla. "Proto bude hlavním úkolem ANO přesvědčit voliče SPD a ČSSD, že jedinou politickou silou, která od vstupu do politiky a vlády hájila jejich zájmy a bude je bránit i proti této asociální vládě, je hnutí ANO," řekl.