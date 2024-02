Babišovo ANO míří k triumfu v příštích volbách. Krize lidovců podle průzkumu trvá

V průzkumu se Spolu by se na druhém místě umístila právě koalice složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se ziskem 22 a půl procenta hlasů. Vládní Piráti a opoziční hnutí SPD by shodně zaznamenali dvouciferný výsledek ve výši rovných 10 procent. Starosty a nezávislé by volilo sedm procent voličů.

V modelu s jednotlivými stranami by skončila druhá ODS s více než 15 procenty. Zisk Pirátů, SPD i STAN by oproti scénáři se Spolu byl o půl procenta nižší. TOP 09 by samostatně získala 5 procent hlasů, což je zároveň hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny. Ze současných parlamentních stran by z dolní komory vypadli lidovci. O půl procenta více by ve volbách měli i sociální demokraté.

Výsledky šetření společnosti Kantar CZ zveřejnila Česká televize v rámci diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce. Dotazování se zúčastnilo nepatrně více než 1000 respondentů.

V Česku se naposledy konaly volby do Poslanecké sněmovny před dvěma lety. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.