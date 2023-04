Balaš vysvětlil, proč končí na pozici ministra

"Jsem vyčerpaný a nejsem si jistý, že mám dost energie, kterou ministerstvo potřebuje,“ řekl Balaš pro Seznam Zprávy. "Měl jsem covid, který neprobíhal úplně jednoduše, a mám teď zdravotní problém, který přetrvává," dodal.

Podle svých slov zatím zůstane poslancem, nejde ale o unáhlené rozhodnutí. "Uvažuji o tom od začátku roku. Měl jsem covid, který neprobíhal úplně jednoduše, a mám teď zdravotní problém, který přetrvává," vysvětli.

"Ten problém je sice pod kontrolou, ale jasněji bude v září. Cítím se vyčerpaný a potřebuji se dát zdravotně dohromady. A resort školství potřebuje opravdu velké nasazení, nejsem si jistý, že bych tu energii měl," dodal.

Co by se mělo stát v září neupřesnil, následně ale uvedl, že se do tohoto měsíce musí dát dohromady. "Pak uvidíme, jaké budou výsledky mého zdravotního stavu. Pokud jde o funkci Ústavního soudce, to není moje rozhodnutí, to jde za prezidentem republiky. Já jsem o to nijak neusiloval. Ale je to agenda, která je mi blízká," dodal.